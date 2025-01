J.K. Rowling: Transsukupuolista lasta ei ole olemassa

Harry Potter -kirjan luoja ja naisten oikeuksien aktivisti J.K. Rowling on kertonut faneilleen sosiaalisessa mediassa, että transsukupuolisia lapsia ei ole olemassa ja että yksikään lapsi ei synny ”väärään kehoon”.

Rowling kirjoitti viestiketjuun X:ssä lauantaina, mutta sen jälkeen, kun häntä syytettiin ”vihamielisestä lietsonnasta trans-lapsia kohtaan”, lastenkirjailija näytti vakuuttavan, ettei translapsia ylipäätään ole olemassakaan.

”Translapsia ei ole. Yksikään lapsi ei ole ’syntynyt väärään kehoon'”, hän kirjoitti. ”On vain kaltaisiasi aikuisia, jotka ovat valmiita uhraamaan alaikäisten terveyden vahvistaakseen uskoaan ideologiaan, joka aiheuttaa lopulta enemmän vahinkoa kuin lobotomia ja valemuistisyndrooma yhteensä.”

There are no trans kids. No child is 'born in the wrong body'. There are only adults like you, prepared to sacrifice the health of minors to bolster your belief in an ideology that will end up wreaking more harm than lobotomies and false memory syndrome combined. pic.twitter.com/yyc4MxgfOk — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 28, 2024

Toisessa kirjoituksessaan Rowling syytti yhteiskunnan ongelmista eräänlaista kulttuurista saastumista, jossa sosiaalinen media vakuuttaa lapsille, että he ovat transsukupuolisia.

Kun eräs X-käyttäjä sanoi, että vanhemmat ovat syyllisiä lasten transsukupuolisuuteen, Rowling vastasi: ”Lapset katsovat TikTok-videoita, joissa kirurgit myyvät ajatusta siitä, että kehoja voi muokata kuin legoja. Koulut vahvistavat lasten transidentiteetit vanhempien selän takana. Eräs lasten hyväntekeväisyysjärjestö Britanniassa lähetti rintasidetarvikkeita (binderit) murrosikäisille tytöille ilman vanhempien suostumusta.”

”Monet vanhemmat kamppailevat suojellakseen lapsia ajan hengeltä, joka kertoo heille, että murrosikään, seksuaalisuuteen ja aikuiseksi kasvamiseen liittyvät ahdistukset voidaan korjata elinikäisellä riippuvuudella suurista lääkeyhtiöistä ja lääkäreistä, jotka saavat Frankensteininkin näyttämään eettiseltä”, hän lisäsi.

I will be blocked and condemned for saying this, but kids are not born in the wrong body, and the parents are the problem. — General™️ (@TheGeneral_0) December 28, 2024

Rowling jatkoi sanomalla, että vanhemmat joutuvat kovaan vastavirtaan, kun kouluissa ja internetissä levitetään transsukupuolisuutta lapsille kodin ulkopuolella.

Hän myös moitti koko transsukupuolisuuden järjestelmää valheellisen nirvanan edistämisestä. Hän huomautti, että transsukupuolisuuden lääketieteelliset toimenpiteet ”aiheuttavat hedelmättömyyttä, orgasmin kyvyn menettämistä ja elinikäistä riippuvuutta voimakkaista hormoneista, joita kehoasi ei ole suunniteltu kestämään”, hän kirjoitti.

Are you going to tackle the way women have breast augmentations, lip thickening and things like that? Even dying your hair and having your teeth straightened is a form of body modifying. — Lily (@bravopipianda) December 29, 2024

Rowling on vastustanut voimakkaasti transsukupuolisia ”naisia” urheilussa ja huomautti hiljattain, että transsukupuolisiksi naisurheilijoiksi tekeytyvät miehet ovat varastaneet naisurheilijoilta satoja mitaleja ja mestaruuksia.

”Yli 890 mitalia 29 urheilulajissa, jotka miehet ovat varastaneet naisilta”, järkyttynyt brittikirjailija huudahti lokakuussa julkaistussa viestissä.

Over 890 medals, across 29 sports, stolen from women by men. https://t.co/hzLqlHs36G — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 24, 2024

Silti kuuluisa kirjailija on saanut paljon kritiikkiä äärivasemmistolta naisten oikeuksia puolustavasta kannastaan. Vasemmisto on uhkaillut häntä boikotilla ja tappouhkauksilla. Hänen vastustuksensa näyttää kuitenkin olevan menettämässä voimansa. Hiljattain HBO ilmoitti jatkavansa yhteistyötään Rowlingin kanssa, kun studio valmistautuu käynnistämään jälleen uuden Harry Potter-projektin, vaikka vasemmistolaiset pyrkivät pakottamaan studion katkaisemaan siteensä Rowlingiin.

Rowlingin asemaa vahvistaa myös se, että Britannian kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on ilmoittanut kieltävänsä murrosiän estolääkkeet ja muut transsukupuolisuuden hoitoon liittyvät toimenpiteet alaikäisille.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: