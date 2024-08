Jalkapalloseurat varoittavat vanhempia: Maahanmuuttajajengit yrittävät värvätä lapsianne

Göteborgilaisia vanhempia varoitetaan nyt siitä, että heidän lapsensa ovat vaarassa joutua jengirikollisiksi jalkapalloharjoitusten yhteydessä. Sähköpostiviestissä vanhempia kehotetaan saattamaan lapsensa harjoituksiin ja sieltä pois, mutta myös otteluihin. Seurat kehottavat vanhempia myös lukemaan poliisin esitteen ”Gängsnack”. Eräs joukkueenjohtaja kertoo Samnyttille, että jengien rekrytoinnista on raportoitu. ”Turvallisuus on täysin kadonnut”, eräs vanhempi kertoo Samnyttille.

Jalkapalloseurat Azalea BK ja Masthuggets BK varoittavat vanhempia tällä viikolla lähettämässään sähköpostiviestissä, että jengirikolliset ovat ottaneet haltuunsa harjoituspaikan ja kotikentän Majvallenin alueen kaupunginosan eteläosassa.

Jalkapalloseurojen mukaan jengit ovat levittäneet levottomuuksia alueelle siinä määrin, että vanhempia varoitetaan nyt siitä, että heidän lapsensa voivat ajautua jengirikollisuuden piiriin.

Vanhempia kehotetaan saattamaan lapsensa harjoituksiin ja sieltä pois. Vanhempien tulisi myös lukea poliisin ”Gängsnack”-esite yhdessä lastensa kanssa.

Joukkueenjohtaja: Poliisille on soitettu

Nicholas Singleton on Masthuggets BK:n joukkueenjohtaja. Hän kertoo sähköpostiviestin lähettämisen syynä olevan se, että Azalea BK -seura, jonka kanssa jalkapallokenttä on yhteiskäytössä, on todistanut jengien rekrytoinnista paikan päällä.

”Olemme saaneet siitä raportteja Azalean kautta, joka on ollut yhteydessä poliisiin ja kenttävirkailijoihin siellä”, Singleton kertoo.

Onko poliisi paikalla harjoituskentällä?

”Jalkapalloharjoituksissamme ei ole ollut poliisin läsnäoloa, mutta kerran Azalean joukkueen vetäjät tunsivat olonsa epämukavaksi, ja poliisi kutsuttiin paikalle. Olen siellä kaksi tai kolme kertaa viikossa, enkä ole nähnyt poliiseja paikalla.

Millaisia reaktioita olette saaneet vanhemmilta viestin lähettämisen jälkeen?

”Mitä olen tähän mennessä nähnyt viestiketjussa, on ollut positiivista. He kiittelevät kovasti tiedottamisesta.”

Singleton kertoo, että vanhempien osallistuminen on lisääntynyt viime aikoina.

”Juuri eilen, kun olin siellä toisen joukkueen kanssa, siellä oli P11- ja P12-joukkueet paikalla. Tavallaan se oli ilahduttavaa ja toisaalta harmittaa, että näin piti tapahtua, mutta vanhempien osallistuminen oli huomattavaa.”

”Monet vanhemmat olivat päättäneet osallistua harjoituksiin osoittaakseen, että tämän pitäisi olla lapsillemme turvallinen ympäristö. Vanhemmat ovat tulleet sankoin joukoin osoittamaan, että tämä on meidän areenamme.”

Singleton haluaa nyt nähdä seurojen ja vanhempien ottavan alueen takaisin rikollisilta maahanmuuttajajengeiltä.

”Sen ei pitäisi olla poliisin tehtävä. Sen pitäisi pikemminkin olla me, jotka otamme alueen takaisin ja osoitamme, että me seurat ja vanhemmat yhdessä omistamme areenan ja luomme sinne turvallisen ympäristön.”

Vanhemmat: ”Turvallisuus on täysin kadonnut”

Samnytt on ollut yhteydessä myös sähköpostiviestin saaneeseen vanhempaan, joka on hiljattain päättänyt muuttaa toiseen kaupunkiin alueen kehityskulun vuoksi.

”Olemme kokeneet viimeisen 15 vuoden aikana tietyn kehityksen Majorna-Linnessa. 10-vuotias tyttäremme on syntynyt ja kasvanut täällä, kuten poikammekin. Viimeiset 10 vuotta ovat muuttaneet koko aluetta.”

Vanhempi kertoo meille avoimesta huumekaupasta ja leikkipuistoista, jotka ovat muuttuneet melkeinpä ”basaareja” muistuttaviksi alueiksi.

”Joskus myös poliisi seisoo kadun toisella puolella, mutta ei tee yhtään mitään.”

