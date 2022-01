Kanadansuomalaisten kulttuurikeskus tuhoutui – tulipalo hävitti Hoito-ravintolan

Verkkolehti Kansalainen kertoi vuonna 2020 Hoidon talousvaikeuksista. Sen taustayhdistys oli velkaantunut ja ajautui koronasulkujen vuoksi selvitystilaan. Hoitoa ylläpitämään perustettiin kuitenkin uusi osuuskunta. Rakennusta oli kunnostettu viime aikoina ja tulipalo saattoi saada alkunsa rakennustöistä.

Ravintola Hoito oli perustettu vuonna 1918. Se tarjosi perinteistä suomalaista kotiruokaa. Kyse oli yksi Thunder Bayn nähtävyyksistä ja kaupungin historiallisimmista rakennuksista.

Thunder Bay lost a huge historical building tonight. We have The Hoito, that was built by the Finns over a hundred years ago. Also known as The Finnish Temple. Everyone came to the city just to eat in the restaurant. It also had a dance hall, meeting room…. Fire is still going. pic.twitter.com/hsIP4lLmJT

— The Adventures of Cardigan 🐻 Elaine or ايلان (@CardiganStories) December 23, 2021