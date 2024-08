Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) moittii sukupuolitestien tekemistä sukupuolten välisen kiistan keskiössä: ”Koko prosessi on virheellinen”

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on moittinut Kansainvälisen nyrkkeilyliiton (IBA) menettelytapoja ja testausmenettelyjen motiiveja, joiden perusteella olympiaottelijat Imane Khelif (Algeria) ja Lin Yu-Ting (Taiwan) testattiin sukupuolitestauksella vuonna 2023.

IBA:n puheenjohtaja Umar Kremlev perusteli Tass-uutistoimiston mukaan järjestönsä päätöstä hylätä ”transsukupuolisen” taiwanilaisen Lin Yu-tingin ja algerialaisen Imane Khelifin osallistuminen IBA:n naisten nyrkkeilyn maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 2023. ”DNA-testien perusteella tunnistimme useita urheilijoita, jotka yrittivät huijata kollegoitaan esiintymällä naisina. Testien tulosten mukaan todistettiin, että heillä on XY-kromosomit. Tällaiset urheilijat suljettiin pois kilpailusta”, Kremlev sanoi.

KOK:n tiedottaja Mark Adams kyseenalaisti kuitenkin IBA:n testausmenetelmien ja testitulosten toimittamisen lisäksi jopa nyrkkeilyliiton motiivit Khelifin ja Yu-Tingin testaamisessa.

”On olemassa koko joukko syitä, miksi emme käsittele tätä asiaa”, Adams sanoi. ”Osittain luottamuksellisuus. Osittain lääketieteelliset syyt. Osittain se, että testeille ei alun perin ollut mitään perusteita. Ja osittain tällainen tietojen jakaminen on myös erittäin sääntöjen vastaista, kansainvälisten sääntöjen vastaista.

”Koko prosessi on virheellinen. Testin suunnittelusta siihen, miten testi jaettiin meille, siihen, miten testit ovat tulleet julkisiksi, on niin virheellinen, että siihen on mahdotonta suhtautua.”

IBA kuitenkin seisoo politiikkansa ja testiensä tulosten takana.

”Emme missään nimessä ymmärrä, miksi mikään organisaatio asettaisi nyrkkeilijän vaaraan, joka voisi tuoda mahdollisen vakavan loukkaantumisen ”pelikentällä” (Field of Play, FOP)”, IBA sanoi. ”Kehässä tuomarin tärkein tehtävä on huolehtia nyrkkeilijän turvallisuudesta koko ajan. Miten tämä on kohtuullisesti toteutettavissa, kun nyrkkeilijä ei täytä kilpailukelpoisuuskriteereitä?”

”IBA ei tule koskaan tukemaan sukupuolten välisiä nyrkkeilyotteluita, sillä järjestö asettaa urheilijoidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle. Suojelemme naisiamme ja heidän oikeuttaan kilpailla kehässä tasavertaisia kilpailijoita vastaan, ja puolustamme ja tuemme heitä kaikissa tapauksissa; heidän toiveitaan ja unelmiaan ei saa koskaan viedä pois järjestöt, jotka eivät ole halukkaita toimimaan oikeuden mukaisesti vaikeissa olosuhteissa.”

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto (IBA) piti eilen lehdistötilaisuuden Pariisissa, kun sukupuolikeskustelu jatkuu olympialaisten nyrkkeilyturnauksessa.

”Transnaiset” varmistavat olympiamitalit naisten nyrkkeilyssä

Algerialainen Imane Khelif ja italialainen Angela Carini ottelivat viime torstaina. Ei mennyt montaa sekuntia, kun mies tyrmäsi naisen.

Carini keskeytti ottelun, koska Khelif löi liian kovaa häntä nenään. Hän lähti areenalta itkuisena ja kättelemättä algerialaismiestä.

Seuraavana päivänä Carini pyysi julkisesti Khelifiltä anteeksi käytöstään keskeytettyään ottelun, eikä ollut enää pettynyt olympiatavoitteidensa murskautumisesta.

Edellisenä viikonloppuna algerialaismies voitti unkarilaisen Luca Anna Hamorin olympialaisten puolivälierissä ja on nyt päässyt välieriin.

Toinen MM-kisoista 2023 hyllytetty trans-nyrkkeilijä taiwanilainen Lin Yu-ting on myös päässyt välieriin voitettuaan bulgarialaisen Svetlana Kamenova Stanevan.

Khelif on varmistanut olympialaisissa vähintään pronssimitalin ja on matkalla kohti kultamitalia, jos hän voittaa tänään thaimaalaisen Janjaem Suwannaphengin. Molemmille miehille Khelifille sekä Yu-tingille on varmistettu mitalit useiden ylivoimaisten voittojen jälkeen kaikista biologisista naisvastustajista.

Tiistaina 6.8. klo 22.30 Nyrkkeily (välierät: N 50 kg, N 66 kg, M 71 kg, finaali: N 60 kg)

