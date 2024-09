Kaupungin asuntotoimistoa johtanut somalipakolainen myöntää varastaneensa miljoonia Minneapolisissa

Edinassa asuva 40-vuotias Sharmarke Issa avusti monen miljoonan dollarin rahanpesuoperaatiota, jossa varastettiin rahaa COVID-rahastosta, joka oli tarkoitettu nälkäisten lasten ruokkimiseen, ilmenee oikeuden pöytäkirjoista.

Issa oli vastuussa 7,6 miljoonasta dollarista Feeding Our Future (FOF) -ravinto-ohjelman 50 miljoonan dollarin petosjärjestelystä, kertoi apulaissyyttäjä Matthew Ebert oikeudessa. 3,5 miljoonaa dollaria oli osuus, jonka Issa otti itselleen, ja hänen on maksettava tämä summa korvauksina sekä menetettävä petosrahoilla ostamansa kiinteistöt osana syyteneuvottelusopimusta.

Vastaaja tunnusti johtaneensa yhteisöjä, jotka pesivät liittovaltion rahoitusta järjestelmää varten. Varat pestiin Minnesotan somaliyhteisöksi nimetyn voittoa tavoittelemattoman yrityksen ja Wacan Restaurant LLC:n kautta.

Issa vahvisti suullisesti aikajanan ja myönsi syyllisyytensä osana syyteneuvottelusopimusta, kertoi Minnesota Star Tribune -lehti. Muut rahanpesuun ja sähkepetokseen liittyvät syytteet hylätään nyt. Sen sijaan, että Issa joutuisi maksimissaan 20 vuoden liittovaltion vankilatuomioon syytteistä, hän joutuu istumaan kahdesta vuodesta ja yhdeksästä kuukaudesta kolmeen vuoteen ja viiteen kuukauteen tunnustettuaan syyllisyytensä.

Yhdysvaltain piirituomari Nancy E. Brasel ottaa tuomiota antaessaan huomioon hänen vastuunottonsa ja muun kuin rikoshistoriansa.

Issa oli ensimmäinen maahanmuuttaja, jonka Minneapolisin kaupunginvaltuusto nimitti MPHA:n johtokunnan puheenjohtajaksi. Demokraattinen pormestari Jacob Frey kuvaili somalipakolaista ”taitavaksi taloudenhoitajaksi” nimityksensä aikaan.

”Koska Sharmarke on kasvanut Minneapolisin julkisissa asunnoissa tultuaan kaupunkiin pakolaisena, hänen menestystarinansa korostaa julkista asuntotuotantoa Minneapolisin elintärkeänä voimavarana”, pormestari Frey sanoi Front Page -lehden mukaan. ”Sharmarken elämänkokemus ja tausta kaupunkisuunnittelussa ovat erityisen tärkeitä MPHA:n tehtävän kannalta. Aikana, jolloin liittovaltion hallitus jatkaa asuntorahoituksen supistamista, hän on taitava julkisen asuntotuotantomme infrastruktuurin hoitaja, joka ymmärtää ja keskittää asukkaiden tarpeet.”

Issa erosi johtokunnasta helmikuussa 2022 sen jälkeen, kun yksi hänen kiinteistöistään joutui tutkinnan kohteeksi. Myöhemmin syyskuussa 2022 ilmoitettiin rikossyytteistä 47:ää vastaajaa vastaan järjestelmään liittyen. Viisi somalialaista, joita syytettiin sähkepetoksesta, liittovaltion ohjelmien lahjonnasta ja rahanpesusta, tuomittiin kesäkuussa.

