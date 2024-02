Kemiallinen kastraatio ei tarpeeksi ankaraa – Kazakstan aikoo poistaa pedofiilien sukuelimet kirurgisesti

Kazakstan aikoo kirurgisesti poistaa pedofiilien sukuelimet. Päätös tehtiin valitusten jälkeen, että kemiallinen kastraatio ei ollut tarpeeksi ankara rangaistus.

Toimenpide suoritetaan rangaistuksena vakavimmista rikoksista pedofiliarikoksista. Poliitikkojen mukaan kemiallinen kastraatio ei estä uusia pedofiliarikoksia, joten keinojen on oltava kovemmat.

Elnur Beisenbaev, kansanedustaja ja hallitsevan Amanat-puolueen toimeenpaneva sihteeri, sanoi hallituksen olevan ”selkärangaton” ja suosivan pedofiilejä, koska se ei vaadi ”kirurgista kastraatiota”. ”Valitettavasti lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu yhä useammin”, hän sanoi viitaten kemialliseen kastraatioon – joka alentaa miesten libidoa injektoitavilla anti-androgeenilääkkeillä – ei ole tehokasta. ”Päästämällä raiskaajan vapaaksi, annamme heille mahdollisuuden uusia rikoksensa”, hän lisäsi.

Kazakstan on toteuttanut pedofiileille pakollisen kastraation useiden vuosien ajan. Pedofiileja on näytetty Kazakstanin televisiossa kertomassa tuskaansa pakotetun kastraation jälkeen. Yksi sanoi: ”Tiedän, että se on haitallista keholleni. Tiedän, että se vaikuttaa terveyteeni tulevaisuudessa.” Toinen sanoi: ”Nyt kadun, että tein tällaisen rikoksen.”

Järjestelmän kriitikot kuitenkin sanovat, että pedofiilit ovat edelleen vaarallisia vapautuksen jälkeen ja jopa kemiallisen kastraation jälkeen. Ihmisoikeusaktivisti Dina Tansari sanoi, että rangaistuksetta jättäminen synnyttää uusia rikoksia. ”Mikään kemiallinen kastraatio ei auta… Meidän on otettava huomioon, että tässä toimenpiteessä käytettävä lääke on hyvin helppo poistaa kehosta. Lääkärit sanovat, että sen vaikutus voidaan neutralisoida alkoholilla. Uskon, että tämä on julkisten varojen tuhlausta.”

Sisäministeriön apulaisministeri Igor Lepikha sanoi kirurgisen kastraation olevan ”kiistanalainen”. ”Etiikan ja inhimillisen näkökulman kannalta se on todella monimutkainen”, hän sanoi. ”Lisäksi, kun puhumme näiden rikollisten elinikäisestä vankeudesta – silloin ei ole mitään järkeä [kastraatiossa].”

Lähde: Daily Mail