Kielletyt kirjat julkaisi Julius Evolaa suomeksi!

Kaikkien kansallisradikaalien rakastama kirjakauppa sekä -julkaisija Kielletyt Kirjat on tehnyt kulttuuriteon julkaisemalla Julius Evolan kirjan suomeksi. Tiikerillä ratsastaminen (Ride the tiger) julkaistiin keskiviikkona.

Tiikerillä Ratsastaminen esittää nykyisen hajaannuksen ajan idolien, rakenteiden, teorioiden ja illuusioiden leppymättömän kritiikin tradition sisäisten opetusten valossa. Evola tunnistaa ”tiikerillä ratsastamiseen” kykenevän ihmistyypin, joka kykenee muuntamaan aikakauden tuhoisat prosessit sisäiseksi vapautumiseksi.

Kyseessä on italialaisen kulttuurifilosofin, yhteiskuntakriitikon ja esoteristin Julius Evolan viimeiseksi jäänyt kokopitkä teos. Se on edelleen hyvin ajankohtainen ja voi tuoda merkittävää valoa ihmiselle, joka etsii sisäistä vapautumista kahden aikakauden kaoottisella väliajalla.

Teosta on myös kutsuttu selviytymisoppaaksi ”sielun aristokraatille”, joka kokee elävänsä maailmassa ja ajalla johon hän ei sisäisesti kuulu. Sitä on kutsuttu myös oikeistolaisen anarkistin opaskirjaksi.

Teos on käännetty Inner Traditions ‑kustantamon julkaisemasta englanninkielisestä versiosta ja se on varustettu kommentaarin kera.

Evolaa ei ole aikaisemmin suomennettu kokonaisen kirjan verran, joten kyseessä on ensimmäinen täyspitkä Evola, joka näkee valon suomenkielisenä teoksena. Sivuja on 315.

