Kun mummon keittiö on yhtäkkiä rasistinen

Valtava skandaali Itämerellä. Ravintola nimeltä ”Oma’s Küche und Quartier” (Mummon Keittiö ja Majoitus) mainostaa ruokalistaltaan löytyvän ”neekerinsuukkoja ja mustalaisleikettä”. Paikallinen lehdistö on raivoissaan – mutta jopa niiden lukijat pitävät raivoamista lähinnä typeränä.

Rügenin saarella sijaitsevan ravintola Oma’s Küche und Quartierin (Mummon Keittiö ja Majoitus) ”mainoskampanja” ei olisi voinut mennä enää paremmin. Ruokapaikka on jo päivien ajan saanut ilmaista tilaa lukuisissa tiedotusvälineissä, joihin yrittäjät joutuisivat muuten käyttämään paljon rahaa kallista mainostilaa ostaakseen.

Saksan sanoma- ja aikakauslehdissä luki seuraavanlaisia otsikoita:

Bild: ”Mummon mustalaisleike” ja ”N***-suukko”: Ongelmia ravintolamainonnasta Itämerellä”

Merkur: ”Valtava kohu skandaalimainonnasta Rügenissä – ravintola mainostaa ”mustalaisleikettä” ja ”neekerinsuukkoja””

Focus: ”Ravintola mainostaa ”mustalaisleikettä” ja ”neekerinsuukkoja” ja herättää raivoa”

Sekä televisiokanavat:

NDR: ”Kohdennettua provokaatiota? Ravintola herättää kritiikkiä rasistisilla termeillä ruokalistallaan ja mainostauluillaan”

Saksan vasemmistolainen valtamedia esitteli suurelle yleisölle ravintolan, joka sijaitsee sekä turistien että paikallisten suosimalla Itämeren saarella. Ei ehkä kuulosta ensi silmäyksellä ihanteelliselta julkisuudelta, mutta lähempää tarkasteltaessa kaikki tuo cancel-kulttuurille tyypillinen valtamedian rummutus todennäköisesti osuu yhä kasvavan ja yhä hiljaisemman enemmistön hermoihin.

Myös Ostseezeitung -sanomalehti (OZ) joutui toteamaan tämän, kun se kertoi lukuisissa artikkeleissaan Rügenin ”rasismikeskustelusta”. Sanomalehti kysyi lukijoiltaan, onko tällaisia termejä todella tarpeen käyttää vielä nykyäänkin paprikalla koristellusta lihaleikkeestä ja suklaalla päällystetyistä vohvelipohjaisista kermavaahtosuukoista? OZ joutui myös kertoa lukijoilleen kyselytuloksesta hieman myöhemmin: ”Lukijat pitävät sitä sopivana”.

Rohkea mies alkoi taistelemaan ruokarasismia vastaan

Tietenkin ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sotureiden” joukot, jotka ovat vapauttaneet paheksunta-aallon, ovat täysin eri mieltä. Tosin tässä tapauksessa kyseessä oli aluksi lähinnä ”yhden miehen armeija”, joka koostui eräästä lomamatkailijasta, joka mielensä pahoittaneena otti yhteyttä Ostseezeitung -sanomalehteen.

Vielä ei kuitenkaan ole täysin selvää, oliko vihaisen ja pöyristyneen turistin valitus ensisijaisesti moraalinen vastalause – vai halusiko hän ilmaista pettymyksensä siihen, että kyltissä mainostettua: ”Mummon mustalaisleikettä paistetuilla perunoilla ja sen jälkeen tulee neekerinsuukko”– ei todellisuudessa ole olemassa.

”Ei liene vaikea ymmärtää, että tämä mainoskyltti ilmaisee tiettyä asennetta. Asennetta, joka vastustaa nykyisiä keskusteluja rasismivapaasta ja arvostavasta kielenkäytöstä”, kirjoitti turisti Mecklenburg-Vorpommernin alueellisen sanomalehden toimitukselle tyydyttämättömässä suklaasuukon nälässään.

”He ovat kaikki tärähtäneitä”

Ei tietenkään kestänyt kauan, kun närkästyneen kielellisen rasismin vapaussoturin edistysmieliseen ja arvovaltaiseen seuraan liittyi muitakin woke-sotureita. Eräs Facebook-käyttäjä kirjoitti olevansa kauhistunut tästä ”piilevästä rasismista”, kun taas toinen käyttäjä yritti puolustaa pohjoissaksalaisia rasismisyytöksiltä ja kommentoi: ”Fischköpfe-Ossis kiistää, että syrjivät vieraat nimet koetaan loukkaaviksi asianosaisten keskuudessa.”

Facebook-keskustelu osoitti kuitenkin sen, että monilla asianosaisilla oli yhtä vähän ongelmia termien ”neekerinsuukko” ja ”mustalaisleike” kanssa kuin OZ:n lukijoilla.

”Nämä ovat termejä, joiden kanssa olemme kasvaneet, niillä ei ole mitään tekemistä rasismin kanssa”, sanottiin yhdessä kommentissa, kun taas toinen ilmaisi ymmärtämättömyytensä ja kielellisen herkkyytensä sanoilla: ”He ovat kaikki tärähtäneitä. Yksinkertaisesti se on näin.”

”Ehkä mummo on mustalainen?”

Rasismikeskustelu on siis jälleen kerran täydessä vauhdissa Saksassa. Vaikka mahdollisen lisäsyrjinnän näkökohtaa ei ole vielä otettu huomioon. Pitääkö loppujen lopuksi pohtia sitä, miksi tämän mausteisen sianlihapalan nimi on oltava muka ”mummon mustalaisleike”?

Kun otetaan huomioon monien kevytruokavalioon pakotettujen eläkeläisten heikko vatsa, eikö tämä ole lähes kyynisen ikärasistinen termi tällaiselle mahdollisesti ”haitalliselle liharuoalle”? Vai onko ravintolan omistajan mummo todella ”mustalainen”? Jos näin on, niin eihän schnitzel (leike) olisikaan silloin enää rasistinen ilmaisu, eihän?

Jos näin ei kuitenkaan ole, kielellisen syrjinnän rinnalle voidaan mahdollisesti lisätä myös syytös ”kulttuurin omimisesta”. Kaikkien näiden avoimien kysymysten ja syytösten vuoksi ei olisi yllättävää, jos muutamat Saksan perustuslain suojeluviraston virkamiehet söisivät lähitulevaisuudessa useammin ”mummon keittiössä”. Mutta kuluraportin mukaan, hekin ovat maksavia asiakkaita.

Saksassa schnitzel on ohut lihaviipale, joka hyvin nuijimalla ohueksi mureutettu ja leivitetty. Leivitetty schnitzel on suosittu monissa maissa, ja se valmistetaan vasikanlihasta, sianlihasta, lampaanlihasta, naudanlihasta, kanasta tai kalkkunasta. Kyseinen ”rasistinen” Zigeunerschnitzel on tunnettu niin kutsuttuna ”mustalaisleikkeenä”.

Suomessa se tunnetaan tuttavallisemmin Wieninleike-nimisenä ruokalajina ja se valmistetaan lähes aina sianlihasta, leivitetään ja paistetaan kuten alkuperäinen schnitzel.

