Kun woke ottaa taka-askelia, on iskettävä

Woken kuolemasta on puhuttu viime päivinä runsaasti ihan kansainväliselläkin tasolla. Donald Trumpin voitto on suurin merkki tästä, mutta muita esimerkkejä on runsaasti; suuryritykset poistavat woke-jeesusteluaan hipihiljaa markkinointisuunnitelmistaan, wokesta puhuminen negatiiviseen sävyyn on poliittista valtavirtaa ja vielä kaksi vuotta sitten ylpeät woken lipunkantajat kiistävät koko ilmiön olemassaolon tänään.

Woke ottaa siis taka-askelia. On kuitenkin aivan liian aikaista puhua kuolemasta; se on korkeintaan saanut nyrkin naamaansa ja mennyt polvilleen. Pitää kuitenkin muistaa, että instituutiot ovat täynnä kulttuurimarxisteja, heidän järjestöt saavat valtavia verorahoja kolmannen sektorin edustajina ja Soroksen kaltaiset miljardöörit syytävät rahaa valkoisille myrkyllisten ajatusvirtojen juurruttamiseen. Euroopassa lait ovat monissa maissa sekä EU-tasolla kirjoitettu niin, ettei kansallismielisten ihmisoikeuksia esimerkiksi sanan- ja kokoontumisvapauden suhteen tarvitse huomioida.

Äärivasemmiston historia osoittaa, että se ei luovuta, vaan se uusiutuu ja muuttaa väriään tilanteen mukaan. Kotimaisena esimerkkinä voimme käyttää Elokapinaa, joka markkinoi kommunismia ”ilmastohätätilan” ja luonnonsuojelun nimissä kuitenkaan ”jostain syystä” huomioimatta avoimien rajojen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöjen kasvua. Ratkaisuksi se tarjoaa talouden tuhoamista ja verojen nostoa…. Aivan kuten kommunisteilla on tapana.

Tämän taustaresurssin ja uusiutumiskyvyn vuoksi emme voi tyytyä pieniin voittoihin; meidän on tuhottava woke juurineen, sillä woke on myrkkyä vahvoille kansakunnille. Kun olemme saaneet wokettajat perääntymään, on aika käydä aktiivisemmin päälle. Valistakaa ympäristöä. Ottakaa joka päivä pieniä voittoja ja vuositasolla suurempia.

Taka-askelien ottaminen todistaa, että kansalaisvaikuttaminen ei ole turhaa. Sillä voidaan saada kasvottomat suuryrityksetkin muuttamaan politiikkaansa. Ja me haluamme muuttaa sen politiikan ajamaan eurooppalaisten ja suomalaisten etua sen sijaan, että markkinoimme poikalapsille syväkurkku-suihinottoja, sukupuolen vaihdoksia, monikulttuurisuutta ja muuta kansakuntaa heikentävää roskaa.