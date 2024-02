Kuopio: maahanmuuttajien katujengiä epäillään ryöstöistä ja pahoinpitelyistä

Kuopiossa poliisi on paljastanut erittäin vakavan rikossarjan, jossa katujengin epäillään syyllistyneen useisiin ryöstöihin ja pahoinpitelyihin. Rikosten vyyhti alkoi purkautua, kun poliisille tuli tieto törkeästä ryöstöstä Kuopion keskustassa viikko sitten. Tutkinnan edetessä ilmeni, että kahdeksan epäiltyä oli osallistunut rikokseen, joista kolme päätekijää on sittemmin vangittu tutkintavankeuteen.

Ryöstön yhteydessä epäiltyjen kerrotaan uhanneen uhria aseen näköisellä esineellä, joka myöhemmin paljastui kuula-aseeksi, ja käyttäneen väkivaltaa. Poliisi tutkii tapahtumaa myös huumausainerikoksena, sillä tapaukseen liittyy huumeiden käyttöä. Kaikki vangitut ovat täysi-ikäisiä nuoria, joilla on maahanmuuttajatausta, ja osa pidätetyistä alaikäisistä on vapautettu odottamaan esitutkinnan valmistumista.

Tutkimuksissa paljastui, että epäilty porukka on mahdollisesti syyllistynyt useampiin väkivallantekoihin Kuopiossa viime kuukausina, ja poliisi on löytänyt heidän hallustaan väkivaltaisia videoita, koska jostain syystä nämä rikolliset nerot ovat kuvanneet toimintaansa. Näiden videoiden perusteella epäillään, että toiminta on ollut katujengimäistä, missä on käytetty joukkovoimaa uhrin pelotteluun ja pahoinpitelyihin. Rikoskomisario Anu Aro Itä-Suomen poliisista korostaa, että näissä tilanteissa on tyypillisesti menty isolla porukalla yhtä uhria vastaan.

Kuopion alueella on havaittu viime vuosina lisääntynyt katuryöstöjen määrä, jotka usein liittyvät huumekauppaan tai muuhun laittomaan kaupankäyntiin. Näissä ryöstöissä on ilmennyt, että tekijöinä on toiminut usein porukka, joka tehostaa ryöstön vaikutusta. Poliisi pelkää, että tämä voi johtaa ennätyksellisen pahaan ryöstöjen vuoteen Kuopiossa.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja pyytää tekojen uhreiksi joutuneita nuoria ja nuoria aikuisia ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Monet pahoinpitelyistä ja ryöstöistä on kuvattu videolle, mutta kaikkia uhreja ei ole vielä tunnistettu. Poliisi toivoo, että uhrit ilmoittautuvat, jotta voidaan edetä rikosten selvittämisessä ja saattaa tekijät vastuuseen teoistaan.

