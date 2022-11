Lääkeyhtiöt sponsoroivat lapsille suunnattua trans-propagandaa

Sukupuolta tuhoavien lääkkeiden, kuten antiandrogeenien, murrosiän estolääkkeiden ja miesten ”rintojen kasvatuslääkkeiden” valmistajat sponsoroivat toimia, joilla edistetään transseksuaalisuutta lapsille.

”Mama has a Mustache” (suom. ”Äidillä on viikset”) -nimistä rappiollista propagandaelokuvaa on sponsoroinut lääkeyhtiö Bayer, joka valmistaa erilaisia lääkkeitä transsukupuolisten kehojen ”naisellistamiseksi”. Elokuvan tavoitteena on normalisoida niin sanottu transseksuaalisuus, ja sen kohderyhmänä ovat 5-10-vuotiaat lapset. Elokuvan traileri alkaa, kun nuorelta lapselta kysytään:

– Voiko olla tyttö ja saada pojan vartalon, vai voiko olla poika ja saada tytön vartalon?

Lapsi vastaa:

– Kyllä, he ovat transsukupuolisia.

Toinen lapsi asuntovaunussa sanoo:

– Minusta tuntuu, etten ole oikeastaan poika tai tyttö.

Elokuvan verkkosivujen alaotsikko on ”Lapset puhuvat sukupuolesta”. Se sisältää yhteenvedon, joka ei jätä sijaa epäilyksille elokuvantekijän pyrkimyksestä pakottaa lapsia vahvistamaan aikuisten seksuaalinen rappio. Elokuvan ilmoitetaan olevan ”kokonaan 5-10-vuotiaiden lasten haastattelujen hallitsema”, ja sen sanotaan tutkivan, ”miten lapset voivat kokea maailman perinteisen sukupuolen kaksinaisuuden ulkopuolella”. Ohjaaja Sally Rubin, Chapmanin yliopiston professori, kertoo elokuvastaan täällä. Hän esittää aluksi kysymyksiä, joihin vastaaminen jää lukijan tehtäväksi:

– Miten lapset, joista monet omaksuvat tämän ei-binäärisen lähestymistavan, kokevat oman ja vanhempiensa sukupuolen? Millä tavoin ei-binääristen ihmisten lapset ovat vapaita ilmaisemaan itseään uusissa muodoissa? hän kysyy ja jatkaa:

– Vanhemmat, opettajat ja lapset ovat nyt valmiita puhumaan näistä asioista ja viemään keskustelut luokkahuoneeseen ja kotiin.

Rubin selittää sitten, miksi elokuva on hänen mielestään erityisen tärkeä juuri nyt:

– Vaikka sukupuoleen ja identiteettiin liittyvällä lainsäädännöllä yritetään edelleen estää lapsia olemasta sitä, mitä he ovat, niin ”Mama Has a Mustache” – elokuva pyrkii tutkimaan ja löytämään tämän jännittävän uuden rajapyykin helposti, huumorilla, lapsenomaisella avoimuudella ja leikillä.

Ohjaaja sanoo olevansa erityisen innokas tuomaan tämän elokuvan ”jokaiseen luokkahuoneeseen”. Hän sanoo, että sitä edistetään monin tavoin, muun muassa luomalla ”opetusvälineistö ja keskusteluopas luokkahuoneessa käytettäväksi”. Rubin teki elokuvan yhdessä animaatio-ohjaaja Max Strebelin ja tuottaja Stacy Goldaten kanssa. Kaikki kolme identifioivat itsensä joko ”queeriksi” tai ”ei-binääriseksi”.

Sukupuoleen vaikuttavien lääkkeiden valmistajat sponsoroivat elokuvaa

Elokuvan sponsori Bayer on monikansallinen lääkeyhtiö, joka valmistaa syproteroniasetaattia, antiandrogeeniä, jota käytetään naisiksi ”identifioituvien” miesten naisellistamiseen. Yksi Bayerin valmistamista syproteroniasetaattilääkkeistä on nimeltään Diane-35ED. Lääke sisältää myös etinyyliestradiolia, joka on erityisesti suunniteltu käynnistämään miehillä naisellisten rintojen kehittymisen. On muitakin esimerkkejä siitä, että sukupuolentuhoa harjoittavat lääkeyhtiöt sponsoroivat toimia, joilla pyritään normalisoimaan lasten transseksuaalisuus.

GenderCool-hankkeessa roolimalleina esiintyvät korkean profiilin ”transnuoret” esiintyvät mediassa lapsille ja muille nuorille. Hanketta sponsoroi AbbVie Pharmaceuticals, joka valmistaa Lupronia. Se on voimakas murrosikää estävä lääke, jota on käytetty myös seksuaalirikollisten kemialliseen kastraatioon. Todistetusti myös useat johtavassa asemassa olevat lastensairaaloiden sukupuoliklinikoiden lääkärit, ovat saaneet taloudellista korvausta AbbVie ja Endo Pharmaceuticals -yhtiöiltä. Kyseiset yhtiöt ovat merkittäviä murrosiän estolääkkeiden valmistajia.

Lähde: Nordfront