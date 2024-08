Lähes joka 20. syyrialainen asuu nykyään Saksassa – yli puolet saa sosiaalitukea

Vuosien 2015/16 siirtolaiskriisistä lähtien syyrialaisia on saapunut Saksaan yhä enemmän, ja Statistan mukaan heitä oli jo vuoden 2023 lopussa vähintään 972 000. Syyriassa itsessään asuu 22 miljoonaa syyrialaista, mikä tarkoittaa, että lähes joka 20. syyrialainen asuu nyt Saksassa.

Tämä on erittäin nopea kasvu vuodesta 2014, jolloin Saksassa oli vain 60 000 syyrialaista. Sen jälkeen väkiluku on paisunut 16-kertaiseksi.

Huolimatta lupauksista, joiden mukaan syyrialaiset kotoutuisivat Saksan talouteen, luvut kertovat kuitenkin edelleen täysin päinvastaista tarinaa: liittovaltion työmarkkinaviranomaisen nykyisten tietojen mukaan 513 534 syyrialaista saa Saksan kansalaisrahana (Burgergeld) tunnettua sosiaalietuutta. Kuitenkin myös ne, jotka eivät saa tätä maksua, saavat rahaa, asuntoja ja muita etuuksia turvapaikanhakijoiden etuuksia koskevan lain nojalla.

Tämä on merkittävä tekijä Saksan ennätyksellisen korkeassa velkaantumisessa, sillä vuonna 2023 valtio käytti maahanmuuttajiin jo lähes 50 miljardia euroa, mikä on huomattava osa Saksan koko budjetista.

🇩🇪🚨Germany’s welfare costs are EXPLODING and foreigners are fueling the rise

🚨 Welfare costs, known as ”citizen’s money,” have reached a record high of €48.9 billion.

💰 47.3% of welfare recipients are foreigners, a new record high, according to data from the German… pic.twitter.com/mK6Vu2pV8g

