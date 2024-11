Lapsisotilaiden päiväkoti: ”Meillä on hauskaa, pelaamme lautapelejä ja leivomme pullaa”

Maahanmuuttajien rikollisjengit värväävät nyt järjestelmällisesti alaikäisiä tekemään vakavimpia rikoksia, myös murhia. Syynä on se, että Ruotsin vasemmistoliberaali kriminaalipolitiikka, jossa vaarallisille rikollisille langetetaan hyvin alhaiset tuomiot tai niitä ei langeteta lainkaan, tarjoaa vahvan kannustimen lapsisotilaiden värväämiseen.

Ruotsin lastentarhamaisiin alaikäisten säilöönottokeskuksiin on nyt vangittuna ennätykselliset 123 alaikäistä. Suurin osa on ei-länsimaisesta maahanmuuttajataustasta ja joita epäillään murhasta, murhayrityksestä ja vakavista aserikoksista. He viettävät päivänsä pelaamalla lautapelejä, tekemällä palapelejä ja leipomalla pullaa yhdessä lastenkasvatukseen koulutetun säilöönottokeskuksen henkilökunnan kanssa.

”Nauramme paljon, meillä on hauskaa”, sanoo vankilavirkailija Thomas Hoby paikalla vierailleelle SVT:lle ja kertoo, että lapsisotilaiden kanssa pelataan mieluiten noppapeliä ”Kadonnut timantti”.

Aamuisin murhista pidätetyille nuorille tarjoillaan aamiainen sänkyyn. Monet heistä haluavat kuitenkin nukkua pidempään, jolloin säilöönottokeskuksen henkilökunta tuo aamiaisen heille myöhemmin.

Maan säilöönottokeskusten päiväkodeissa on tällä hetkellä jatkuvasti yli 100 alaikäistä vaarallista jengirikollista. Kun heidät vapautetaan jatkokäsittelyyn oikeuslaitokseen tai sosiaalipalveluihin, niin säilöönottokeskukseen tulee vastaavasti lisää uusia lapsisotilaita.

Päiväkeskuksen käyttöasteen kasvua kuvataan ”dramaattiseksi”, ja kuvaus on perusteltu. Vuonna 2017 nuorten jengirikollisten päiväkeskuksen jatkuva käyttöaste oli muutaman kymmenen hengen luokkaa. Nyt määrä on noussut yli sataan, ja lokakuussa nähtiin kaikkien aikojen ennätys, kun samaan aikaan oli vähintään 123 pidätettyä ja lapsisotilasta.

”Nämä ovat hyvin, hyvin suuria haasteita, joihin meidän on vastattava”, sanoo Tukholmassa sijaitsevan Kronobergin säilöönottokeskuksen johtaja Anna Fromm, jonka päiväkotiosastolla on SVT:n vierailun aikaan 20 lapsisotilasta.

Vankilavirkailijat kertovat, että he viettävät nyt paljon aikaa pelaamalla lautapelejä, tekemällä palapelejä tai leipomalla pullaa vankien kanssa. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsisotilailla on oikeus vähintään neljä tuntia päivässä virikkeellisiin leikkeihin ja peleihin, ja tämä koskee myös murhia tehneitä lapsisotilaita.

Thomas Hoby, jolla on eniten hauskaa lapsisotilaiden kanssa, ei ymmärrä kritiikkiä, joka kohdistuu alaikäisten vaarallisten rikollisten kanssa puuhasteluun. ”On hyvä, että hetkeksi voi unohtaa, että poliisi jahtaa ja muuta sellaista”, hän perustelee.

Hobyn mukaan nuorten murhasta epäiltyjen on helpompi puhua sukulaisten, poliisin ja lakimiesten kanssa, kun ”ei ole täysin hullu päästään siitä eristämisestä”, että joutuisi samoihin vankilaolosuhteisiin kuin vanhemmat rikolliset, joita epäillään samantyyppisistä vakavista rikoksista.

Näiden tapahtumien jälkeen on esitetty yhä enemmän kritiikkiä vallitsevaa vasemmistoliberaalia kriminaalipoliittista lähestymistapaa kohtaan, jonka mukaan nuoret vaaralliset rikolliset voivat saada huomattavia rangaistusten lieventämisiä ja jäädä käytännössä rankaisematta. He kutsuvat sitä harhaanjohtavaksi ja huonosti harkituksi.

Vanhemmat jengiläiset houkuttelevat ja painostavat lapsia vakaviin rikoksiin tavalla, jota ei tapahtuisi, jos tuomiot olisivat samat iästä riippumatta. Ruotsin kriminaalipolitiikan suunnittelun vuoksi yhä useimpien lasten elämä tuhoutuu jo ennen peruskoulun päättymistä. Lohdutuksena he saavat sentään leipoa pullaa, nauttia mukavista lautapelihetkistä ja nauraa vankila- ja kriminaalihuoltohenkilökunnan kanssa jäätyään kiinni rikoksistaan.

