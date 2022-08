”Lapsiystävällinen” Wisconsin Pride -festivaali jakaa ilmaisia lääketieteellisiä lähetekirjeitä ”sukupuolta vahvistavia” lääkkeitä ja leikkauksia varten

Wisconsinin ”lapsiystävälliseksi” mainostetulla Pride-festivaalilla oli myyntikoju, jossa tarjottiin ”ilmaisia lähetekirjeitä sukupuolenvaihdosleikkausta varten ei-binäärisille ja transsukupuolisille” henkilöille, jotka pyrkivät ”sukupuolta vahvistaviin” leikkauksiin.

Eräs perhe otti kuvan Integrated Counseling, LLC:n pystyttämästä kojusta OutReach LGBTQ Community Centerin järjestämällä vuosittaisella Magic Pride -festivaalilla sunnuntaina Madisonissa, Wisconsinissa. Perhe antoi Chris Elstonin, jonka useimmat tuntevat nimellä ”Billboard Chris”, jakaa kuvan seuraajiensa kanssa maanantaina.

‘Letters of Readiness for Surgery’ were available for free at the Madison, Wisconsin Pride festival this weekend, for those identifying as trans or non-binary.

This is ‘gender-affirming care.’ pic.twitter.com/s7eN4T3eAF

