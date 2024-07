Maahanmuuttajajengit aseistautuvat: ”Älä mene ulos ilman veistä”

Itävallan Wienissä viikonloppuna tapahtuneiden veristen eskalaatioiden jälkeen nuoria kehotetaan nyt aseistautumaan.

Itävallassa maahanmuuttajayhteisön hermot ovat olleet kireällä jo muutaman päivän ajan. Viikonloppuna Brigittenaussa, Leopoldstadtissa ja Meidlingissä tapahtuneiden useiden väkivaltaisuuksien jälkeen kaksi kilpailevaa maahanmuuttajajengiä ovat nyt vastakkain. Kyseessä ovat tšetšeenit ja turkkilaiset, joilla on ilmeisesti ongelmia syyrialaisten ja afganistanilaisten kanssa.

Tarina juontaa juurensa viime tammikuulle, jolloin 20-vuotiaan tšetšeenin kerrotaan pahoinpidelleen syyrialaisen. Oikeuskäsittelyn jälkeen paikalla ollut 30-vuotias tšetšeeni loukkaantui vakavasti veitsellä Wien-Favoritenissa. Sen jälkeen väkivallan kierre on jatkunut, ja kostohyökkäykset saavuttivat surullisen huipennuksensa viime viikonloppuna.

”Pääsemme eroon näistä koirista, älkää huoliko!”

Telegram-kanavalla, jolla on noin 3 800 seuraajaa, ylläpitäjät kehottavat nyt tšetšeeniyhteisöään aseistautumaan tosissaan. ”Me ylläpitäjät pyydämme teiltä palvelusta, älkää menkö ulos ilman veistä tai asetta, pitäkää aina jotain mukananne, nämä syyrialaiset hyökkäävät kimppuunne, jos he tietävät, että olette tšetšeeneitä tai turkkilaisia”, chatissa lukee. Tätä seuraa sodanjulistus: ”Me pääsemme eroon näistä koirista, älkää huoliko!”

Sadat muut käyttäjät kommentoivat lukuisia viestejä – usein arabeja loukkaavasti ja provosoivasti. Ilmapiiri on edelleen hyvin kiihkeä.

Itävallan rikostutkintaosasto (CID) tutkii asiaa täydellä teholla

Vielä ei voida sanoa, tuleeko mellakoita lisää. Varmaa on kuitenkin se, että rikostutkinta on aloittanut kaikki lisätutkimukset. Poliisit ovat jo saavuttaneet yhden menestyksen: he ovat onnistuneet jäljittämään 29-vuotiaan tšetšeenin, jonka kerrotaan olleen mukana Brigittenaun perjantaisessa joukkotappelussa. Mies pidätettiin ja hänen autonsa takavarikoitiin. Poliisi takavarikoi asunnosta myös starttipistoolin.

Lähde: Heute