Maahanmuuttoministeri: Ruotsista tulee monikulttuurinen

Ruotsin kansa ei ole saanut äänestää tästä asiasta, ja vaikka maahanmuuttopolitiikassa on tapahtunut väitetynlainen paradigman muutos, Ruotsia leimataan monikulttuuriseksi maaksi jopa Tidön hallituksen oletettavasti kauaskantoisten uudistusten jälkeen. Näin sanoo maahanmuuttoministeri Johan Forssell (M). Siirto on herättänyt reaktioita ruotsidemokraateissa.

Yksi hallituksen ja ruotsidemokraattien uudistuksista on nostaa Ruotsin kansalaisuusvaatimuksia. Uudet säännöt otetaan käyttöön ensi vuonna, ja ne voivat vaikuttaa noin 90 000:een kansalaisuutta odottavaan henkilöön. Toinen toimenpide on kotiuttamisen lisääminen.

Samaan aikaan maahanmuuttoministeri Johan Forssell (M) haluaa korostaa, että maltillinen kokoomus on jatkossakin puolue, joka on ”avoin ulkomaailmalle”.

Forssellin mukaan Ruotsi pysyy monikulttuurisena myös uuden maahanmuuttopolitiikan täysimääräisen voimaantulon jälkeen, eikä sille voi tehdä mitään.

”Ruotsista tulee monikulttuurinen yhteiskunta, koska se on sitä jo nyt. Meillä on niin suuria ryhmiä eri puolilta maailmaa. Mutta meidän on tehtävä paljon selvemmin selväksi, että kun tulet Ruotsiin, ruotsalaiset lait ja arvot sekä ruotsin kieli ovat voimassa”, hän sanoi Aftonbladetille.

”Se on tosiasia, eikä kukaan voi muuttaa sitä.”

”Joskus on syntynyt mielikuva, että ruotsalaisiin normeihin ei tarvitse sopeutua, ja se on ollut hyvin vahingollista Ruotsille, mutta se on ollut hyvin vahingollista myös monille ihmisille, jotka ovat tulleet tänne ja ponnistelleet. Asettamalla korkeammat vaatimukset me myös puolustamme niitä, jotka toimivat oikein.”

Kansalaisuutta koskevien sääntöjen tiukentamisen lisäksi ruotsidemokraatit haluavat myös julistuksen uskollisuudesta Ruotsille. Forssell ei sulje tätä pois, ja hän uskoo, että symboliikka on tärkeää.

”Meillä on satojatuhansia ihmisiä monista eri puolilta maailmaa ja kulttuureista. Se ei ole ongelma, kun onnistutaan kokoontumaan yhteen joidenkin tärkeiden ruotsalaisten arvojen alle. Esimerkiksi se, että ihmisten pitäisi mennä töihin, että ihmisten pitäisi käyttäytyä, näkemyksemme sukupuolten välisestä tasa-arvosta, joka on ehdottoman tärkeä, ja näkemyksemme yksilönvapaudesta.”

Lähde: Samnytt

