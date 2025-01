Poliisi: Miten suojautua terrorilta ja mielenterveysongelmaisilta ”uudessa Ruotsissa”?

”Mielenterveydeltään epävakaat ihmiset syyllistyvät yhä useammin väkivaltaisiin ja usein kuolemaan johtaviin mielipuolisiin tekoihin, ja toisin kuin aiemmin, he saavat usein liikkua vapaasti yhteiskunnassa. Mutta ne, joilla on oikea valpas asenne, oikea koulutus ja oikeat tekniset apuvälineet, voivat suojautua lisääntyvältä vakavalta väkivallalta”, sanoo Ruotsin poliisi.

”Sanomme yleisesti: Ole varautunut, mutta älä pelkää, sinun on oltava hieman enemmän tietoinen itsestäsi ja ympäristöstäsi”. Tämä on poliisikomentaja Tomas Koppelman Hellgrenin viesti ruotsalaisille yhteisössä, jossa islamistiterroristien aiheuttama terroriuhka on jatkuvasti kohonnut, jossa maahanmuuttajien rikollisjengit ottavat usein yhteen aseistautuneina ja jossa yhä useammat mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset asuvat hoitolaitosten sijasta vapaasti yhteisössä.

Joulukuun puolivälissä kolmekymppinen nainen murhattiin raa’asti bussipysäkillä Märstassa Tukholman pohjoispuolella. Tekijä oli valinnut naisen uhriksi sattumanvaraisesti, eikä hänellä ollut muuta motiivia kuin murhata joku.

Viikko sitten 25-vuotias mies puukotti kuoliaaksi Ica Max-myymälässä Botkyrkassa Tukholman eteläpuolella työskentelevän 60-vuotiaan naisen. Tässäkään tapauksessa ei ollut muuta motiivia kuin se, että tekijä oli mielisairas.

Kuva: Ruotsin Poliisi.

Nämä ovat muutama esimerkki niistä satunnaisista mielipuolisista hyökkäyksistä, jotka ovat yhä yleisempiä Ruotsissa. Myös julkisilla paikoilla tapahtuvia joukkoampumisia, joissa kolmannet osapuolet joutuvat luotien tielle, tapahtuu yhä useammin.

On oltava jatkuvasti valppaana ja valmiina

Julkisilla paikoilla tapahtuvilta mielenterveysongelmaisten hyökkäyksiltä ja terrori-iskuilta on kuitenkin mahdollista suojautua myös ”uudessa Ruotsissa”. Kunhan olet kunnolla valmistautunut ja valpas ollessasi ulkona yhteisössä, koulussa, sairaalassa ja muissa paikoissa, joihin saatat joutua menemään.

Näin kertoi Ruotsin Epoch Times -lehdelle Koppelman Hellgren, joka on tappavaan väkivaltaan erikoistuneen operatiivisen yksikön alueellinen poliisikomentaja Tukholmassa.

”Jokaisella on oltava toimintasuunnitelma.”

”Sinun on valmistauduttava. Poliisissa puhumme sietokyvyn kehittämisestä, ja teemme sitä esimerkiksi kouluissa kouluttamalla henkilökuntaa, antamalla heille tietoa ja tietoisuutta aiheesta. Sitten autamme heitä luomaan omat toimintasuunnitelmansa, joita autamme mukauttamaan.”

Viranomaiset tarjoavat apua itsesuojeluun

Tällaisen toimintasuunnitelman laatimiseen esimerkiksi koulujen oppilaille ja opettajille voi saada apua poliisilta ja muilta toimijoilta – Ruotsin siviilivalmiusvirastolta (MSB), väkivaltaisen ekstremismin vastaiselta keskukselta (CVE) ja sosiaalipalveluilta – jotka ovat mukana totuttamassa kansalaisia arkeen yhteiskunnassa, jossa väkivalta on yhä arvaamattomampaa.

Sen lisäksi, että jokainen lukitsee aina ovensa, poliisi suosittelee, että jokainen hankkii itselleen hälytyssovelluksen, kuten Cosafe. 43 vuotta poliisina työskennelleen Koppelman Hellgrenin mukaan Tukholman keskustassa vuosina 2010 ja 2017 tehdyt islamistiset terrori-iskut edustavat ”murtumispistettä” vanhan turvallisen Ruotsin ja uuden turvattoman Ruotsin välillä.

”Valmistaudu, mutta älä pelkää”

Poliisikomentaja toteaa, että poliisilla ei ole tällä hetkellä resursseja suojella kansalaisia mielenterveysongelmaisilta tai terrorismilta. Sen sijaan suuri osa vastuusta lankeaa yksilölle, jonka on ryhdyttävä suojelutoimiin, joita tarvitaan turvallisessa oleskelussa julkisessa tilassa.

”Me haluamme sanoa: Ole varautunut, mutta älä pelkää, sinun on oltava hieman enemmän itsestäsi ja ympärilläsi. Tämänkaltaisesta tappavasta väkivallasta emme pääse eroon tai sitä ei voi voittaa, vaan meidän on opittava käsittelemään sitä. Sitä tapahtuu koko ajan, kyse on vain epäonnesta; mielisairas ihminen voi tehdä mitä tahansa.”

Poliisin tappavan väkivallan asiantuntija sanoo, että vain ”5 prosenttia perustuu ”hyvään tuuriin”, jos selviää hengissä mielisairaan väkivallanteosta tai terrori-iskusta. Kun taas 85 prosenttia perustuu siihen, mitä hän kutsuu ”ajattelutavaksi”, eli selviytyäkseen on oltava aina oikea valpas henkinen asenne. Loput 10 prosenttia on suojelukoulutusta.”

”Jatkuvasti valmiina pakenemaan ja piiloutumaan”

”Suurimmassa osassa tapauksia kyse on siitä, että on henkisesti pakotilassa, eli jatkuvasti valmiina pakenemaan ja piiloutumaan”, Koppelman Hellgren selittää. Aiemmin esimerkiksi koulujen opettajilta ja oppilailta puuttui tämä valmius. ”Nykyään joustavuus ja tietoisuus on täysin erilaista”, hän sanoo.

”Mutta koskaan ei voi täysin taata omaa selviytymistään yhteiskunnassa, jollaiseksi Ruotsi on muuttunut, ei koulussa eikä missään muuallakaan julkisessa tilassa”, hän toistaa ja mainitsee esimerkkinä äskettäisen Botkyrkan Ica Max-myymälän naispuoliseen työntekijään kohdistuneen provosoimattoman, kuolemaan johtaneen väkivallan, jonka tekijänä oli intialainen maahanmuuttaja.

Tulipalojen tapaan valmistautumisessa on laadittava virallinen pelastussuunnitelma, jossa esitetään pelastautumisreitit ja se, miten ja missä voi suojautua. Kaikkien koulussa työskentelevien, kuten oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan, on harjoiteltava tätä säännöllisesti. Kun tulipalo syttyy, on liian myöhäistä alkaa miettiä ja suunnitella, joten on pystyttävä keskittymään toimintaan odottaessa poliisin saapumista, mikä voi viedä aikaa.

Rikospaikalla Ruotsin poliisilla on kuitenkin aiemmasta poiketen uudet toimintamenettelyt, jotka on johdettu Kanadassa kehitetystä menetelmästä nimeltä Active Shooter Protocol, jonka sanotaan lyhentävän partioiden aikaa paikallistamiseen, kohtaamiseen ja vahinkojen rajoittamiseen.

