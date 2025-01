Intialainen maahanmuuttaja sai juuri passin – puukotti naisen kuoliaaksi

Intialainen mies, jolla on Ruotsin kansalaisuus, on pidätetty Ica Max-myymälän naispuolisen työntekijän puukottamisesta. Hän on tunnustanut rikoksen.

60-vuotias nainen menetti henkensä julmassa puukotuksessa Ica Max-myymälässä Botkyrkassa Tukholman eteläpuolella viime tiistaina.

Epäilty tekijä, 26-vuotias intialainen maahanmuuttaja, otettiin nopeasti kiinni kaupan turvamiesten toimesta tapahtuman jälkeen. Hyökkäys oli tiettävästi provosoimaton.

Expressenin mukaan 26-vuotias oli juuri käynyt Södertäljessä hakemassa Ruotsin passinsa poliisilta ennen kuin hän hyökkäsi myymälässä naisen kimppuun.

Lehti on julkaissut myös poliisin valvontakameran kuvat, joissa mies näkyy murhan yhteydessä.

Miehellä on ollut pitkään ”mielenterveysongelmia”, ja hän on ollut Ruotsin kansalainen vuodesta 2009. Expressenin mukaan hän on syntynyt Intiassa ja työskennellyt aiemmin puistojen kunnossapidossa.

Kansalaisuutensa vuoksi häntä ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan karkottaa Ruotsista.

Puukotus tapahtui noin kello 19.30 viime tiistaina. Poliisilta ja silminnäkijöiltä saatujen tietojen mukaan mies käveli rauhallisesti kaupan ympärillä ennen kuin hän hyökkäsi yhtäkkiä naisen kimppuun takaapäin. Valvontakameran kuvamateriaalissa näkyy, että mies lähestyi ensin myymälän keittiötilaa, jossa kaksi työntekijää työskenteli, ennen kuin hän suoritti hyökkäyksensä.

Poliisi kuvailee tapausta niin sanotuksi ”mielipuoliseksi teoksi”, jolla ei ole tiedossa olevaa yhteyttä uhrin ja hyökkääjän välillä.

Lähde: Fria Tider

