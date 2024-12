Kuwaitilainen maahanmuuttaja puukotti 8-vuotiaan tytön kuoliaaksi, kun hän suojasi äitiään veitseniskuilta

8-vuotias tyttö irlantilaisessa New Rossin kaupungissa, Co. Wexfordissa, puukotettiin kuoliaaksi, kun hän puolusti urheasti äitiään Lähi-idän maahanmuuttajan veitsihyökkäykseltä.

Lähi-idän maahanmuuttaja puukotti 8-vuotiaan tytön kuoliaaksi Irlannissa viikko sitten, kun tämä yritti urheasti suojella äitiään veitseniskulta.

Irlannin poliisi (Garda) on pidättänyt kolmekymppisen epäillyn.

Hyökkäys tapahtui perheen kotona Lower William Streetillä New Rossissa, Co. Wexfordissa. Lapsi, jonka nimi on lehdistön mukaan Malikika Al Katib, ryntäsi puolustamaan äitiään Alishaa, 31, kuultuaan tämän huudot pahoinpitelyn aikana.

Kun Malikika yritti suojella äitiään hyökkääjältä, häntä puukotettiin ainakin kahdesti, ja hän menehtyi vammoihinsa, vaikka häntä yritettiin pelastaa. Hänet julistettiin kuolleeksi varhain maanantaiaamuna Waterfordin yliopistollisessa sairaalassa.

Poliisin lähde kertoi Irish Daily Mail -lehdelle: ”Tiedämme, että miehen ja naisen välillä oli riitaa ja että lapsi yritti jossain vaiheessa puuttua tilanteeseen auttaakseen äitiään.

”Sitten hän joutui riidan keskelle ja häntä puukotettiin kaulaan. Tämä tapahtui äidin nähden, joten voitte vain kuvitella, mitä hän näki.

”Mies yritti sitten lopettaa elämänsä, mutta ei onnistunut. Tässä vaiheessa häntä hoidetaan vammojensa vuoksi, ja sairaalassa on aseistautuneita vartijoita.”

Islamiin kääntynyt Alisha sai hyökkäyksen aikana myös puukoniskuja, mutta hänen odotetaan toipuvan täysin. Poliisi on vahvistanut, että epäillyksi tunnistettu mies löydettiin tapahtumapaikalta lievin vammoin, ja hän on tällä hetkellä pidätettynä.

Mies on asunut New Rossissa useita vuosia, mutta on alun perin kotoisin Kuwaitista.

Viranomaiset ovat lisänneet turvatoimia tapauksen ympärillä, ja poliisin aseistettu tukiyksikkö tarkkailee epäiltyä ja ylimääräisiä yleisen järjestyksen yksikön virkamiehiä on sijoitettu sairaalaan, jossa Alisha on hoidettavana, hänen turvallisuutensa varmistamiseksi.

”Koko yhteisö on järkyttynyt”

Malikikan muistolle suunnitellaan muistotilaisuuksia ja muistotilaisuuksia, ja paikallisen yhteisön jäsenet ovat ilmaisseet järkyttyneensä uutisesta.

Malikikan käymän New Ross Educate Together National Schoolin rehtori Theresa White sanoi: ”Kuulimme tänä aamuna koulussamme käyvän oppilaan kuolemasta. Tämä on kauhea tragedia perheelle, koulullemme ja yhteisöllemme. Olemme syvästi surullisia näistä tapahtumista. Osanottomme ja ajatuksemme ovat perheen ja ystävien kanssa.”

Paikallinen riippumaton kaupunginvaltuutettu John Dwyer sanoi: ”Kaikki ovat todella järkyttyneitä. Tällaista ei tapahdu New Rossin kaltaisessa kaupungissa. Koko yhteisö on järkyttynyt tästä. Se on täysi tragedia.”

”Kahdeksanvuotias lapsi kuoli tällä tavalla. Se on niin sydäntäsärkevää”, hän lisäsi.

Tutkinta jatkuu edelleen, ja poliisi vahvisti, että muita henkilöitä ei etsitä hyökkäykseen liittyen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: