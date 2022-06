Macron menettää parlamentin enemmistön tyrmäävässä äänestyksessä

Äänestäjät riistivät Ranskan presidentiltä ehdottoman enemmistön kansalliskokouksessa, mikä oli ensimmäinen kerta vuosikymmeniin.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kannalta katastrofaalinen tulos on se, että hänen keskustalainen liittoumansa ei saa ehdotonta enemmistöä parlamentin jälkiäänestyksessä, jossa sekä vasemmisto että oikeisto saivat merkittäviä voittoja.

Ranskan presidentin kannalta merkittävässä käänteessä äänestäjät tukivat massiivisesti oikeistolaista Kansallista liittoumaa sekä vasemmistoliittouma NUPESia, mikä vei Macronilta enemmistön, osoittavat parlamenttivaalien toisen kierroksen jälkeiset alustavat ennusteet.

Poliittisen mielipidemittausltoimisto IPSOS:n mukaan Macronin koalitio Ensemble! sai 234 paikkaa, kun taas äärivasemmistolaisen Mélenchonin johtama NUPES sai 141 paikkaa ja oikeistolainen Kansallinen liittouma 90 paikkaa.

Useat puolueen raskassarjalaiset, kuten kansalliskokouksen puhemies Richard Ferrand ja entinen sisäministeri Christophe Castaner menettivät paikkansa. Myös terveysministeri Brigitte Bourguignon näyttää menettävän paikkansa ja joutuisi eroamaan.

Oikeusministeri Eric Dupont-Moretti sanoi Ranskan televisiokanavalla BFMTV:ssä puhuessaan, että tulokset olivat ”ensi sijassa pettymys”.

Yli puolet äänioikeutetuista jätti äänestämättä

Nämä parlamenttivaalit olivat jälleen kerran pitkälti äänestäjien välinpitämättömyyden määrittelemät – yli puolet jäi kotiin nukkumaan, 54 prosenttia äänestäjistä. Ranskan ”ennätyskuumaa helleaaltoakin” ehdittiin syyttää kansan äänestyshaluttomuudesta.

Audrey Paillet, 19, joka äänesti Boussy-Saint-Antoinen kaupungissa Pariisin kaakkoisosassa, oli surullinen siitä, että niin harvat kävivät äänestämässä.

”Jotkut ihmiset ovat taistelleet äänestääkseen. On sääli, että suurin osa nuorista ei tee niin”, hän totesi.

Macronilla vain suhteellinen enemmistö parlamentissa

Toisella kierroksella ratkaistiin parlamentin alahuoneen, kansalliskokouksen, kokoonpano. Viime sunnuntain ensimmäisellä äänestyskierroksella Macronin puoluekoalitio oli niskan päällä NUPES-liiton kanssa, mikä herätti epäilyjä siitä, että Ranskan presidentin suosio olisi jyrkässä laskussa.

Tämä on ensimmäinen kerta sitten François Mitterrandin 1980-luvun, kun vaaleilla valitulla presidentillä on vain suhteellinen enemmistö parlamentissa.

Kun tulos vahvistetaan, parlamentti on käytännössä halvaantunut, ja Macronin on vaikea hyväksyä mitään lainsäädäntöä, mukaan lukien hänen kiistanalaiset suunnitelmansa Ranskan eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Tulokset johtavat todennäköisesti viikkoja kestäviin neuvotteluihin, kun Macron etsii liittolaisia kilpailevista puolueista. Konservatiivinen Les Républicains -puolue, jonka ennustetaan saavan 75 paikkaa, on mahdollinen liittolainen, mutta Macron tarvitsee todennäköisesti kymmeniä liittolaisia, jotta hän voi saada politiikkansa läpi.

Huhtikuussa Macron voitti toisen mandaattinsa 59 prosentin äänimäärällä, kun oikeistolainen Marine Le Pen sai 41 prosenttia äänistä.

Macron yritti dramatisoida äänestyksen panosta ja kehotti ranskalaisia antamaan hänelle toimivan enemmistön, kun hän oli lähdössä matkalle Itä-Eurooppaan, johon kuului pysähdys Ukrainassa. Hän varoitti äänestäjiä, etteivät he saa enää lisätä ”ranskalaista sekasortoa maailman sekasortoon”.

NUPES-liittoa johtaa äärivasemmistolainen Jean-Luc Mélenchon, presidentinvaalien kolmas mies, joka ajaa enemmän vero- ja menopolitiikkaa, haluaa irtautua Naton integroidusta komentokeskuksesta ja olla tottelematta EU:n perussopimusten osia, joista hän on eri mieltä.

Le Penin puolue tarjosi tervetulleen ja arvokkaan yllätyksen

Enemmistö joutuu kohtaamaan myös vahvistuneen Rassemblement nationalin eli Kansallisen liittouman (RN). Se on toisen kierroksen suuri yllättäjä. Kansallisen liittouman tulos oli arvioiden mukaan noin 67-100 paikkaa ja se voitti sen jälkeen, kun puolue oli kampanjoinut taustalla Ensemblen ja vasemmiston välisen kaksintaistelun varjossa.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen viime sunnuntaina tehdyt mielipidemittaukset antoivat Marine Le Penin oikeistolaiselle kansallismieliselle puolueelle – joka valittiin uudelleen pohjoisessa vahvassa vaalipiirissään Hénin-Beaumontissa – enintään 45 paikkaa.

”Macronin seikkailu on tullut tiensä päähän”, Le Pen sanoi. “Kansallisen liittouman parlamentin edustajaryhmästä tulee ylivoimaisesti suurin poliittisen perheemme historiassa”.

Sen ansiosta RN pystyy helposti muodostamaan parlamentaarisen ryhmän, mikä mahdollistaa enemmän voimavaroja ja puheenvuoroja.

Lähde: Politico, Euronews