Marko Meretvuo: Ilmassa on paljon vihaa ja inhoa, eikä aseiden laulamisen loppuminen ole näköpiirissä.

Kansalainen haastatteli kirjailija ja turvallisuusasiantuntija Marko Meretvuota. Kysyimme hänen näkemyksiään Ukrainan sodan kulusta ja sotaakäyvistä osapuolista asiantuntijan näkökulmasta.

Ukrainan sota jatkuu. Minkälaisia ajatuksia asiantuntijalle on herännyt siltaiskusta ja muista tapahtumista viime aikoina?

– Erilaisia iskuja tehdään puolin ja toisin, kuten sodan luonteeseen kuuluu. Valitettavasti sodan kulusta on vaikea saada todellista kuvaa, sillä suuri osa informaatiosta on jommankumman osapuolen sotapropagandaa, mikä sekin on sinänsä ihan luonnollista tällaisessa tilanteessa. Moni helmikuussa tekemäni ennakkoarvio on kuitenkin osoittautunut oikeaksi: jotkut väittivät tuolloin Venäjän kykenevän nopeaan voittoon, toiset taas olivat ensimmäisten viikkojen jälkeen sitä mieltä, että Venäjä on aivan pian häviämässä sodan logististen ja muiden syiden takia. Kuten ennakoin, kumpikaan ei pitänyt paikkaansa, vaan sota jatkuu edelleen. Sen sijaan monen muun asiantuntija-arvio on mennyt mönkään, mikä johtuu siitä, että lännessä kuvitellaan Venäjän arvioivan riskejä samalla tavalla, kuin me itse teemme. Venäjänhän ei joidenkin mukaan pitänyt aloittaa koko hyökkäystä, koska sillä oli siihen liian vähän joukkoja käytettävissä, eikä sen pitänyt aloittaa liikekannallepanoa, koska riski sen epäonnistumisesta piti olla liian suuri. Valitettavasti Putin on ottanut nämä molemmat riskit. Toivottavasti samanlaisia epäonnistuneita arvioita ei tehdä nyt, kun arvioidaan Venäjän valmiutta käyttää joukkotuhoaseita tai aloittaa uusi rintama joko Ukrainassa tai muualla.

Varsinkin pro-Putin leiri on luonut hyvin mustavalkoista mielikuvaa. Voit olla Ukrainan, Ukrainan johdon ja NATO puolella tai Venäjän puolella. Vaikuttaa, että Zelenskyn puheet ydiniskusta Venäjälle ovat rikkoneet tätä mielikuvaa?

– Zelenskyn lausunto ennalta estävistä toimista sai siivet alleen tulkintavirheen takia, kun lauseessa luultiin tarkoitetun ennalta estäviä iskuja. Kremlin propagandakoneisto tarttuu mielellään tällaisiin, ja valitettavasti monet virheelliset tulkinnat leviävät kulovalkean tavoin myös Suomen kansallismielisissä piireissä. Jokainen voi tietysti olla millä puolella haluaa, mutta sodan tarkastelu objektiivisesti näyttää tällä hetkellä todella vaikealta. Tämä olisi kuitenkin erityisen tärkeää, jos pyritään arvioimaan tapahtumien kulun seuraavia vaiheita. Elämme erilaisten narratiivien maailmassa, jossa kaikki tapahtumat pakotetaan ennalta määrättyihin muotteihin, palvelemaan jonkun osapuolen tavoitteita. Tilanne on eskaloitunut merkittävästi viime viikkoina, ja lännessä ei ehkä huomata, että olemme itsekin retoriikan tasolla eräänlaisessa eskalaatiokierteessä, jossa puheille rauhasta ei ole lainkaan sijaa. Ilmassa on paljon vihaa ja inhoa, eikä aseiden laulamisen loppuminen ole näköpiirissä. Päinvastoin, ennakoin tilanteen kehittyvän loppusyksyn ja talven aikana vielä huonompaan suuntaan.

Ennustaminen on aina vaikeaa, mutta minkälaisia mielikuvia sinulla on Venäjän sisäisestä tilanteesta. Kritiikistä Putinia kohtaan uutisoitiin jonkin verran noin kuukausi sitten. Onko vallanvaihdos tai Venäjän sisäiset konfliktit missä määrin todennäköisiä?

– Lähestyn asiaa tiedusteluanalyysin näkökulmasta, jota minut on yliopistossa koulutettu tekemään. Siinä ennustamiselle ei ole sijaa, vaan arvioiden tulevasta pitää perustua kurinalaiseen työskentelyyn mahdollisia kehityskulkuja kuvaavien indikaattorien matemaattisten todennäköisyyksien kanssa. Niiden perusteella Venäjän sisäiset konfliktit ovat pidemmällä tähtäimellä hyvinkin todennäköisiä, mutta juuri nyt Putinilla on rautainen ote hallintokoneistostaan, joka taas pystyy pitämään kansan kapinoivan vähemmistön kurissa väkivallan avulla. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeastikin mikäli sodassa tapahtuu jotain yllättävää esimerkiksi joukkotuhoaseisiin liittyen. Valitettavasti Suomen osalta meillä on Venäjän suhteen vain huonoja vaihtoehtoja: sisäiset levottomuudet saattavat johtaa miljoonien venäläisten pakolaisvirtoihin Suomeen, ja palatsivallankumouksen seurauksena valtaan tuskin nousisi länsimielistä johtajaa, vaan Putinia sodassa epäonnistumisesta syyttävä ja entistäkin hyökkäävämpää ulkopolitiikkaa harjoittava taho. Nähdäkseni Yhdysvallat harjoittaa Venäjää kohtaan tällä hetkellä ns. verenvuodatusstrategiaa, jossa se tietoisesti pyrkii kuluttamaan Venäjän asevoimat loppuun. Sotilaallisesti heikko Venäjä on luonnollisesti Suomen etu, mutta esimerkiksi Kaukasuksen ja Lähi-Idän suunnalla tämä saattaa aiheuttaa levottomuuksia ja jopa uusia sotia, joista onkin jo olemassa ns. heikkoja signaaleita.

M.A. Meretvuo, FM, on kirjailija ja turvallisuusasiantuntija. Hän valmistui keväällä 2021 Jyväskylän yliopistosta ensimmäisenä turvallisuutta ja strategista tiedustelua suomalaisessa siviiliyliopistossa pääaineena opiskelleena.

