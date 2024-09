Miltei neljäsosa amerikkalaisista pitää koronarokotetta itse virusta vaarallisempana

Yhä useampi amerikkalainen epäilee ”tehokasta ja turvallista” rokotetta.

Kasvava määrä amerikkalaisia suhtautuu epäilevästi rokotteisiin koronavirusta vastaan, Pennsylvanian yliopistolla toimivan Annenbergin julkisten käytäntöjen keskuksen mielipidemittauksen mukaan.

Yli neljäsosa, eli 28% sanoi uskovansa koronarokotteiden aiheuttaneen tuhansia kuolemia, mikä on selkeä nousu vuoden 2021 mittausten 22% määrästä.

Samalla 22% myös sanoi pitävänsä turvallisempana Covidiin sairastumista kuin siihen tarkoitetun rokotteen ottamista. Lisäksi 15% kansasta sanoi uskovansa rokotteen muuttavan ihmisten DNA:ta, kun viime mittauksessa määrä oli vain 8%.

Tutkimuksen mukaan vain 20% on ”jossain määrin tai hyvin paljon huolissaan,” että he tai heidän läheisensä sairastuu Covidiin. Luku oli 25& vielä helmikuussa 2024 ja 35% lokakuussa 2023.

Floridalainen neurokirurgi ja eliniän asiantuntija Brett Osborn, joka ei ollut mukana tutkimuksessa, mutta oli kuitenkin kommentoinut sen tuloksia Fox Newsille.

”Valtavirtanarratiivi edelleen korostaa Covid-19 rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta, mutta on tärkeää katsoa tarkemmin kokonaiskuvaa, erityisesti harkiten riskejä ja hyötyjä rokotteiden ja luonnollisen immuniteetin välillä. Erityisesti näin vuonna 2024.”

Yksi tunnetuimmista mRNA-rokotteisiin liitetyistä riskeistä on sydänlihastulehdus, jota koronarokote on aiheuttanut erityisesti nuorille miehille. Toinen on Guillain-Barrén oireyhtymä, joka on ääreishermostoa vaurioittava autoimmuunisairaus.

”Vaikka nämä eivät olekaan yleisiä, niiden olemassaolo on kiistämätöntä, ja ne korostavat tarvetta lisäkeskusteluille mahdollisista rokotteiden riskeistä, erityisesti näin pitkäaikaistutkimusten puuttumisen takia,” Osborn oli kommentoinut mainittuja rokotteiden sivuvaikutuksia.

Lähde: Fox News