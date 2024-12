Näin paljon rahaa Erdogan saa pakolaisten hoitoon

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan saa EU:lta miljardi euroa lisää Syyrian pakolaisten hoitoon. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (CDU) ilmoitti tiistaina Turkissa pidetyssä kokouksessa, että rahat ovat ”matkalla”.

Maksun pitäisi edistää ”muuttoliikkeen ja rajojen hallintaa, mukaan lukien syyrialaispakolaisten vapaaehtoinen paluu”, von der Leyen sanoi. Rahaa käytettäisiin myös terveydenhuolto- ja koulutusohjelmiin.

Molemmat poliitikot lupasivat luoda vakautta Syyriaan. ”Presidentti Erdoganilla ja Turkilla on tärkeä rooli alueen vakauttamisessa”, von der Leyen korosti. Turkin valtionpäämies kehotti EU:ta osallistumaan itse Syyrian jälleenrakentamiseen.

Syyrian sisällissodan alusta lähtien EU on antanut Turkille lähes kymmenen miljardia euroa. Syyrialaispakolaisten määrä maassa on kasvanut erityisesti vuoden 2015 turvapaikkakriisin jälkeen. Tällä hetkellä maassa uskotaan asuvan noin kolme miljoonaa ihmistä.

Maaliskuussa 2016 EU teki Turkin kanssa sopimuksen, joka velvoitti Turkin estämään pakolaisten jatkomatkan Turkista EU:hun ja ottamaan heidät sen sijaan vastaan omassa maassaan. Huhtikuussa 2016 Turkissa oli noin 2,5 miljoonaa syyrialaista, joista aiheutuviksi kustannuksiksi hallitus arvioi tuolloin 7,5 miljardia euroa. Lisämaksuja hyväksyttiin seuraavina vuosina.

Keväällä 2020 Turkin turvallisuusviranomaiset kuljettivat pakolaisia Kreikan rajalle ja ampuivat kyynelkaasua Kreikan rajavartijoita kohti. Pakolaiset yrittivät sytyttää tulipaloja raja-alueilla useissa paikoissa. Kreikan maahanmuuttoministeriö rekisteröi tuolloin tuhansia laittoman rajanylityksen yrityksiä.

Video obtained by Greek sources shows tear gas thrown at Greek forces from the other side of the standoff in #Evros: In last day Greece prevented close to 10.000 attempts of migrants and refugees stuck in No man’s land from breaching the border from #Turkey pic.twitter.com/pDPv9nnGjT

— Giorgos Christides (@g_christides) March 2, 2020