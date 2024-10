Nainen toi kotiin elävän skorpionin tilaamassaan kiinalaisen muotijätin paketissa

Brittiläinen opiskelija Sofia Alonso-Mossinger, 18, järkyttyi avatessaan kiinalaisen muotijätti Sheinin paketin. Hän löysi tilaamansa kengät sisältävästä paketista elävän skorpionin, kertoo BBC.

”Aluksi luulin sitä leluksi, mutta sitten se liikkui”, Sofia kertoi BBC:lle.

Bristolissa opiskeleva Sofia oli tilannut kengät opiskelija-asuntolaan.

Kun hän avasi paketin, hän huomasi jonkin liikkuvan, ja paniikki iski nopeasti. Hänen huonetoverinsa riensivät apuun kuultuaan hänen huutonsa.

”Rehellisesti sanottuna ajattelimme ensin tappaa sen, mutta päätimme sen sijaan ottaa sen kiinni ja laittaa sen Tupperware-astiaan”, kämppäkaveri Phoebe Hunt kertoo.

He käyttivät keittiöpihtejä siirtääkseen skorpionin varovasti kylpyammeeseen ja ottivat sitten yhteyttä National Centre for Reptile Welfare (NCRW) -järjestöön. Järjestö tunnisti skorpionin kiinalaiseksi, Olivierus martensii-lajiksi.

NCRW:n Chris Newmanin mukaan tämän lajin purema voi olla mahdollisesti hengenvaarallinen, mutta tavalliselle aikuiselle se olisi lähinnä hyvin epämiellyttävä kokemus.

Shein on reagoinut käynnistämällä sisäisen tutkimuksen ja sanoo, että sen pakkausprosesseja on noudatettu nykyisten standardien mukaisesti. Sheinin mukaan on epäselvää, miten näin on voinut tapahtua.

Tiktok-videolla kiinalaisen postipaketin skorpioni on siirretty Tupperwareen:

Lähde: BBC