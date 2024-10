Neljä marokkolaista laitonta maahanmuuttajaa pakeni Madridin lentokentän säilöönottoyksiköstä, mikä herättää huolta turvallisuudesta

Miehet kiipesivät tiistaina Barajasin lentokentän säilöönottotilojen katossa olevan reiän läpi, eikä heitä ole nähty sen jälkeen.

Neljä Espanjassa turvapaikkaa hakevaa Marokon kansalaista pakeni tiistai-iltana Madridin Barajasin lentokentän säilöönottoyksiköstä kiipeämällä katossa olevan reiän läpi, kertovat maan sisäministeriön lähteet.

Päästyään katon läpi miehet pääsivät rakennuksen yläosaan, eikä heitä ole sen jälkeen nähty. Kansallinen poliisi on käynnistänyt etsintäoperaation paenneiden löytämiseksi.

20 Minutos -uutistoimiston siteeraamat ammattiliittojen edustajat ovat arvostelleet Barajasin lentokentän olosuhteita ja väittäneet, että lentokenttäoperaattori Aenan turvapaikanhakijoiden turvaamiseen tarjoamat rakenteet ovat ”täysin riittämättömät ja turvattomat”.

Heidän mukaansa pako tuo esiin merkittäviä turvallisuuspuutteita ja varoittavat, että henkilöt liikkuvat nyt ”vapaasti” luonnossa, joka on lähellä kriittistä infrastruktuuria, mikä saattaa aiheuttaa riskin yleiselle sekä kansalliselle turvallisuudelle.

”Näissä olosuhteissa ei voi työskennellä ilman asianmukaisia turvatoimia tai asianmukaisia tiloja”, ammattiliittolähteet sanoivat ja varoittivat myös mahdollisesta vaarasta, jonka karanneet henkilöt voivat aiheuttaa lentoasemalle, erityisesti jos he pääsevät rajoitetuille alueille, kuten kiitoradoille tai muille herkille alueille.

Viranomaiset jatkavat pakenevien miesten etsintöjä.

Välikohtaus on herättänyt uudelleen huomiota tiloihin, joissa turvapaikanhakijoita pidetään Barajasissa. Ammattiliiton tiedot paljastavat, että lentokentän säilöönottohuoneissa on tällä hetkellä huomattava määrä ihmisiä. Pelkästään huoneessa 3 on 46 turvapaikanhakijaa ja 27 kielteisen päätöksen saanutta hakijaa, jotka odottavat karkotusta.

Huone 1 on väliaikainen tila, joka otetaan käyttöön tilanahtauden aikana, ja siellä on 18 alaikäistä ja 52 naista. Huoneeseen 4 mahtuu 78 ihmistä.

Humanitaariset järjestöt ovat jo pitkään arvostelleet ylikuormitettuja ja turvattomia olosuhteita, joissa turvapaikanhakijoita majoitetaan heidän tapaustensa käsittelyn ajaksi.

Pako tapahtui vain päiviä aiemmin, kun ryhmä sahrawilaisia turvapaikanhakijoita kieltäytyi nousemasta karkotuslennolle ja jäi lentokentälle.

Espanjan poliisiliitto (CEP) varoitti elokuussa, että Madridin lentokentällä oli loppumassa tila laittomille maahanmuuttajille tarkoitetussa säilöönottoyksiköissä, koska uusia tulijoita, pääasiassa Marokosta lähteviä Mauritanian kansalaisia, oli tullut runsaasti.

Se väitti, että monet Espanjaan saapuvat paperittomat maahanmuuttajat heittivät passinsa pois ja hakivat turvapaikkaa.

Lentokoneella Espanjan mantereelle saapuvien uusien tulijoiden määrä on kuitenkin pisara meressä verrattuna niihin kymmeniin tuhansiin, jotka käyttävät pienveneitä rantautuakseen Kanariansaarille ja kuljetetaan sitten Madridiin veronmaksajien rahoittamilla lennoilla Espanjan hallituksen pyynnöstä.

