Satoja laittomia maahanmuuttajia ui Eurooppaan

Ceuta ja Melilla ovat Espanjan kaksi erillisaluetta Marokon Välimeren rannikolla, ja ne muodostavat ainoat EU:n ja Afrikan väliset maarajat. Näille alueille pyrkii säännöllisesti laittomasti Eurooppaan pyrkiviä kolmannen maailman siirtolaisia.

Monet saapuneista siirtolaisista pysäytettiin Ceutan ja Marokon rajalla sijaitsevan El Tarajalin rannan läheisyydessä tai rannalla. Espanjan kansalliskaartin (esp. Guardia Civil) poliisivoimien tiedottaja vahvistaa, että he ovat tehneet yhteistyötä Marokon viranomaisten kanssa lisääntyneen paineen käsittelemiseksi, mutta ei kerro tarkalleen, kuinka monta ihmistä yritti ylittää rajan tai lähetettiin takaisin Marokkoon.

