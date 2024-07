Oklahomassa 45 vuodeksi tuomittu transsukupuolinen murhaaja odottaa oikeudenkäyntiä New Yorkin naisten vankilassa

Scott omaksui transsukupuolisen identiteetin pian sen jälkeen, kun hänet oli lähetetty Rikers Islandin vankilaan.

Transsukupuoliseksi naiseksi itsensä identifioiva mies on tuomittu 45 vuodeksi vankeuteen oklahomalaisen miehen murhasta. Alex Ray Scott, 28, sai tuomionsa ollessaan oikeudessa erillisistä murhasyytteistä New Yorkissa. Scott on sijoitettu naisten kanssa Rikers Islandin vankilaan odottamaan New Yorkin oikeudenkäyntiä.

Reduxxx paljasti, että Scott omaksui transsukupuolisen identiteetin pian sen jälkeen, kun hän oli tunnustanut murhan NYPD:lle tammikuussa 2020. Scott pidätettiin 64-vuotiaan antiikkikauppias Kenneth Savinskin murhan yhteydessä, ja hänet on nyt merkitty New Yorkin pidätysrekisteriin naiseksi.

Scott käveli Manhattanin poliisilaitokselle ja sanoi: ”Luulen, että saatoin tappaa jonkun viime yönä”. Tapauksen viranomaiset tutkivat Savinskin kuolemaa ja löysivät kuvamateriaalia, jossa Scott käveli ulos uhrin asunnosta Savinskin tavaroiden kanssa ja hänellä oli huomattavia käsivammoja. Kuten Reduxxx raportoi, Scott tunnusti syyllisyytensä New Yorkin tapauksessa. Savinski löydettiin kuolleena asunnostaan, ja hänellä oli haavoja kaulassaan ja syvä haava päässään. Tuon tutkinnan aikana viranomaiset yhdistivät Scottin myös Oklahoman murhaan kesällä 2019.

Oikeusministeriön mukaan sen jälkeen, kun Scottin tavarat oli tutkittu, poliisi löysi henkilöllisyystodistuksia ja luottokortteja, jotka kuuluivat Robin Skocdopolelle, jonka kanssa Scott väitti asuneensa Oklahoman Broken Arrowissa. Kun yritykset ottaa yhteyttä mieheen eivät tuottaneet tulosta, paikallinen poliisi tutki hänen kotinsa ja totesi sen olevan tyhjä, mutta rikostekninen ryhmä löysi kuitenkin veriroiskealueita ja suuren verilammikon pesuhuoneen ja autotallin välistä. Testit vahvistivat, että kyseessä oli Skocdopolen veri.

Muutamaa kuukautta myöhemmin Oklahoman kaupungissa sijaitsevan puron läheltä löydettiin ruumiinosia, joiden todettiin kuuluvan Skocdopolelle. Oikeuslääkäri totesi, että hänet oli paloiteltu palasiksi sahoilla, joista yksi oli moottorisaha. Viranomaiset käyttivät tietoja nilkkapannasta, jonka Scott sai heinäkuussa 2019 odottaessaan oikeudenkäyntiä lasten hyväksikäyttösyytteistä. Pankkitiedot todistavat, että Scott oli ostanut moottorisahan Wal-Martista ja hävittänyt ruumiin purolle.

Surma tapahtui intiaanien alueella, minkä vuoksi FBI otti asian hoitaakseen. Toukokuussa 2023 Scott myönsi liittovaltion viranomaisille Skocdopolen murhan ja tarjoutui auttamaan agentteja löytämään Skocdopolen pään. Vuotta myöhemmin hänet tuomittiin toisen asteen murhasta.

Scottia pidetään Rikers Islandin vankilan naisten osastolla, kunnes New Yorkin oikeudenkäynnin käsittely päättyy. Sen jälkeen Scott siirretään Yhdysvaltain vankeinhoitolaitoksen vankilaan suorittamaan tuomiotaan Oklahoman murhasta.

Lähde: The Post Millennial