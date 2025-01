Olaf Scholz: Äärioikeistolaisilla ei ole sananvapautta Euroopassa

Saksan liittokansleri Olaf Scholz arvosteli voimakkaasti Elon Muskia sen jälkeen, kun teknologiamoguli osoitti tukensa Saksan oikeistopuolue AfD:lle.

”Meillä on sananvapaus Euroopassa ja Saksassa. Jokaisella, myös miljardööreillä, on oikeus sanoa, mitä ajattelee. Emme kuitenkaan hyväksy äärioikeistolaisia kantoja tukevia lausuntoja, ja haluan korostaa tätä.

Davosin WEF-konferenssissa annettu ilmoitus tulee keskelle kiivasta keskustelua Muskin Trumpin virkaanastujaisissa tekemästä eleestä, jota monet kriitikot vertaavat natsitervehdykseen.

NOW – Germany's left-wing Scholz says to Elon Musk that Germany's and Europe's "freedom of speech" is not for "extreme right positions." pic.twitter.com/WyfDZFvSIk

