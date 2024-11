”Olemme saavuttaneet rajamme!” – Berliinin poliisin resurssit ovat lopussa maahanmuuttajarikollisuuden lisääntyessä räjähdysmäisesti

Berliinin poliisipäällikkö Barbara Slowik varoittaa, että maahanmuuton määrä ylikuormittaa resursseja väkivaltarikosten lisääntyessä.

Johtava poliisipäällikkö on ilmoittanut, että Saksa on saavuttanut rajansa maahanmuuton suhteen, sillä maahanmuuttajiin liittyvät väkivaltarikokset lisääntyvät ja resurssit ovat lopussa.

Berliinin poliisipäällikkö Barbara Slowik ilmaisi RBB:n haastattelussa huolensa maahanmuuton vaikutuksista kaupunkiin ja koko maahan. Hän totesi, että nykyinen maahanmuuton määrä on kestämätön sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

”Uskon, että nyt on saavutettu raja, joka ei ole enää mahdollinen”, hän sanoi televisioyhtiölle.

Hän korosti, että tarvitaan kattavia yhteiskunnallisia toimia maahanmuuttajiin liittyvien väkivaltaisuuksien kasvavan määrän torjumiseksi, ja korosti, että maahanmuuttajat on tärkeää ”kotouttaa” Saksan demokraattisiin arvoihin jo nuoresta iästä lähtien, ja että kotouttamisohjelmat on aloitettava jo päiväkodissa.

”Tämä on tärkeää oikeusvaltiomme ja siten demokratiamme kannalta”, hän lisäsi ja korosti, että on elintärkeää palauttaa laki ja järjestys, jotta Saksan asukkaat voivat tuntea olonsa turvallisemmaksi ja jotta yleisön luottamus lainvalvontaviranomaisiin palautuu.

Tagesspiegelin mukaan Saksan rikollisuus on noussut viime vuonna 5,5 prosenttia, ja tapauksia on kirjattu 5,94 miljoonaa. Erityisesti muiden kuin saksalaisten epäiltyjen määrän kasvu – 17,8 prosenttia, kun taas saksalaisten määrä kasvoi 1 prosenttia – on johtanut siihen, että rikosten ehkäisyyn on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Nämä luvut eivät kerro koko tarinaa, sillä niissä ei eroteta toisistaan niiden rikoksentekijöiden määrää, joilla on Saksan kansalaisuus ja joilla on maahanmuuttajatausta, eikä niiden rikoksentekijöiden määrää, jotka ovat syntyneet Saksassa toisen polven maahanmuuttajina.

Saksan kansalaisuuden myöntäminen Berliinissä on kasvanut dramaattisesti vuonna 2024, yli kolminkertaiseksi viime vuoteen verrattuna, mikä johtuu Saksan kansalaisuuden myöntämistä koskevien lakien vapauttamisesta.

Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 28 716 kaupungissa asuvaa ulkomaalaista haki Saksan kansalaisuutta – koko vuoden 2023 aikana heitä oli 18 018. Tämä luku on kasvanut. Tämä jyrkkä nousu liittyy kansalaisuuslain valtakunnalliseen uudistukseen, jonka mukaan kansalaisuuden voi nyt saada jo viiden vuoden asumisen jälkeen Saksassa aiemman kahdeksan vuoden sijasta. Joissakin tapauksissa ulkomaalaiset voivat hakea kansalaisuutta jo kolmen vuoden kuluttua.

Berliinin sisäministeri Iris Spranger ilmoitti äskettäin aikovansa laajentaa poliisin toimivaltuuksia yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Osavaltion sisäministeriön tiedottajan mukaan yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuun lakiin (ASOG) tulevilla muutoksilla laajennetaan poliisin valtuuksia, muun muassa antamalla poliiseille pääsy biometrisiin tietoihin, salattuun viestintään ja liikennetietoihin. Näillä välineillä pyritään parantamaan rikostorjuntaa ja puuttumaan mahdollisiin terrorismin uhkiin.

Muita harkittavia toimenpiteitä ovat muun muassa sähköisen valvonnan käyttöönotto korkean riskin tapauksissa, kuten perheväkivallan yhteydessä. Ehdotetut muutokset heijastavat pyrkimystä käyttää kehittynyttä teknologiaa rikosten tehokkaampaan ehkäisyyn.

Slowik ehdotti myös suljetun laitoksen perustamista nuorten maahanmuuttajarikollisten tilapäistä sijoittamista varten. Ehdotuksella pyritään poistamaan nuoret rikoksentekijät ympäristöstä, joka saattaa edistää rikollisuutta, ja tarjoamaan heille kohdennettuja toimia.

Valtion sisäministeriön edustaja kuitenkin vahvisti, ettei tällaista laitosta ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Lähde: Tagesspiegel, Remix News

Lue lisää aiheesta: