Oulun seudulla asuvan miehen epäillään syyllistyneen useisiin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin

Täysi-ikäinen mies on useamman vuoden aikana tutustunut internetin kautta lapsiin ja nuoriin, pitänyt heihin yhteyttä ja korvausta vastaan saanut heidät lähettämään seksuaalisia kuvia ja videoita. Poliisin tiedossa on tällä hetkellä 19 uhria.

Yhteydenpidon alkaessa uhrit ovat olleet 10-14 -vuotiaita. He asuvat ympäri Suomea. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeinä ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito. On mahdollista, että esitutkinnan aikana rikosnimikkeet vielä muuttuvat. Esitutkinta on alussa, eikä kaikkia uhreja ole vielä päästy kuulemaan.

Asiakokonaisuuden arkaluontoisuuden vuoksi sekä uhrien suojelemiseksi asiasta ei tiedoteta tässä vaiheessa enempää.

Poliisi tulee esittämään epäiltyä vangittavaksi.