Poliisi tutkii laajaa lahjusepäilyä: Ajokokeen reputtaneet saivat ostaa ajokortin maksamalla pimeästi

Poliisi epäilee ajokorttihallinnosta vastaavassa Ajovarmassa laajaa lahjusvyyhtiä. Epäiltyjä on kymmeniä ajokokeen reputtaneita, jotka ovat läpäisseet ajokokeen rahaa vastaan. Poliisi pyrkii saamaan rikostutkinnan valmiiksi tänä keväänä.

Poliisi tutkii ajokorttihallinnosta vastaavassa Ajovarma Oy:ssä lahjusrikosta, johon epäillään liittyvän useita kymmeniä Kouvolan toimipisteessä asioineita henkilöitä.

Kyse on toiminnasta, jossa inssiajoksi nimetyn ajokokeen jättäneet ovat voineet saada hyväksytyn tuloksen ja sen myötä ajokortin – maksamalla pimeästi suoraan inssille eli ajotutkinnon vastaanottajalle.

Rikoksen avulla Kouvolasta ajokortin saaneiden epäillään olleen eri puolilta Suomea, mukaan lukien pääkaupunkiseudulta.

Useita eri rikosnimikkeitä

“Tutkinta on loppusuoralla, Pyrimme saamaan sen valmiiksi tämän kevään aikana”, kertoo rikoskomisario Sari Tiitinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Hänen mukaansa tutkittavana olevat rikosnimikkeet ovat lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen, avunanto lahjomarikokseen, väärennös ja rekisterimerkintärikos.

Iltalehden tietojen mukaan kuvio on toiminut niin, että esimerkiksi Ajovarman ajokokeessa Helsingissä hylätyksi tullut on voinut lähteä Kouvolan Ajovarmaan, jossa hän on tullut ”hyväksytyksi”.

Alkuperäinen inssiajon reputus ei joko ollut ehtinyt kirjautua järjestelmään tai lahjottu tutkinnonvastaanottaja ei ollut halunnut ottaa sitä huomioon.

Uudesta ajokokeesta ei tarvinnut suoriutua aiempaa paremmin, koska “hyväksytty”-leiman ja sitä kautta ajokortin sai rahalla.

Tutkinnanjohtaja vahvistaa, että epäilty peruskuvio on mennyt ”sen suuntaisesti”.

Monimutkainen rikostutkinta

Iltalehden tietojen mukaan epäillyt edunsaajat eli lahjuksen antajat ovat useimmiten ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Tietyissä etnisissä piireissä on levinnyt sana siitä, miten ajotutkinnon ”saa läpi” ja keneltä hyväksynnän voi ostaa.

Ajovarman puolelta Kouvolassa on kaksi rikoksesta epäiltyä. IL:n mukaan ainakin toinen heistä on tutkinnon vastaanottaja.

Rikoskomisario Sari Tiitisen mukaan tutkinta alkoi vuonna 2020. Hän kuvailee sitä laajaksi ja työlääksi.

“Mitään vastaavaa ei ole aiemmin urallani tullut esiin”, hän kertoo.

Tutkintaa on tiettävästi vaikeuttanut muun muassa se, että lahjuksen antamisesta epäillyt eli ”pimeästä” ajotutkinnosta maksaneet eivät ole olleet erityisen innokkaita kertomaan osuudestaan rikosvyyhdissä.

Haasteena tutkinnassa on ollut myös se, että suuri osa epäillystä lahjomaliikenteestä on tapahtunut käteisellä, joten epäiltyjen tilitiedoista ei ole ollut kovin paljon hyötyä.

Tutkinnan aikana poliisi on tehnyt yhteistyötä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Poliisi on kuulustellut Traficomista myös joitakin henkilöitä, mutta vain todistajan asemassa.

“Ketään heistä ei epäillä rikoksesta”, Tiitinen korostaa.

Tulkkeja myös mukana?

Ajovarma-vyyhtiin epäillään sekaantuneen myös tulkkeja, jotka olisivat auttaneet oikeilla vastauksilla ulkomaalaistaustaisia kuljettajia läpäisemään ajokortin edellyttämän kirjallisen teoriakokeen.

“Ei ole mitään mahdollisuuksia seurata heidän keskinäistä vieraskielistä puhettaan”, kommentoi IL:n haastattelema entinen tutkinnonvastaanottaja.

Rikostutkintaa johtava rikoskomisario Sari Tiitinen ei kuitenkaan halua kommentoida tulkkaushuijausta koskevia tietoja.

“En tässä vaiheessa, kun tutkinta on vielä kesken”, hän perustelee.

Kouvolan lisäksi Ajovarmaan liittyvä rikostutkinta olisi IL:n tietojen mukaan käynnissä myös Helsingissä. Helsingin poliisilaitokselta ei kuitenkaan saatu asiaan vahvistusta.

Ajovarma vaikenee asiasta

Ajovarma Oy, joka on Traficomin sopimuskumppani, ei haluta kommentoida epäiltyä lahjusepäilyjä millään tavalla. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Pellikka ei suostu edes kommentoimaan, onko rikoksesta epäillyt henkilöt irtisanottu vai saavatko he jatkaa tehtävissään.

”En kommentoi millään tavalla”, Pellikka toteaa.

Ajovarmaa lähellä olevien henkilöiden mukaan asiasta oli kerrottu talon johdolle useita kertoja ilman, että johto olisi puuttunut asiaan.

“Ei pidä paikkaansa”, Pellikka sanoo.

Rikostutkinta Kouvola-vyyhdissä ajoittuu vuoden 2018 alusta vuoden 2021 heinäkuuhun. Poliisi ei toistaiseksi halua kertoa, millä hinnoilla pimeät ajotutkinnot on hyväksytty. Myöskään vyyhdissä epäillyn rikoshyödyn kokonaissummaa ei haluta tässä vaiheessa arvioida.

