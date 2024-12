Poliittinen vanki Sam Melia voi viettää joulua perheensä kanssa

Poliittinen vanki Sam Melia, joka oli vangittuna oman alkuperäiskansansa oikeuksien puolustamisesta yhä autoritaarisemmassa Britanniassa, vapautuu vankilasta juuri sopivasti jouluksi. Hän on edelleen tiukasti valvotussa koevapaudessa, mutta hän voi tavata lapsiaan jälleen joka päivä ja viettää joulua heidän kanssaan.

Hänen vaimonsa Laura kertoo Britannian hallinnon harjoittamasta ahdistelusta ja siitä, miten heidän tilanteensa on vihdoin paranemassa isänmaallisten ja yllättävän objektiivisten sosiaalityöntekijöiden tuen ansiosta. Laura on helpottunut ja iloinen.

”Saamme viettää joulupäivän yhdessä. Hänen on ilmoittauduttava ehdonalaisvalvontaan kello yhdeltä, mutta loput päivät hän voi olla kotona minun ja lasten kanssa”, vaimo kertoo Nya Tiderille.

Helpotus on sitäkin suurempi, että viranomaisten kuukausia kestänyt häirintä on toivottavasti ohi. Viranomaiset ovat erityisesti yrittäneet sabotoida Samin yhteydenpitoa lapsiin ja jopa kyseenalaistaneet Lauran soveltuvuuden vanhemmaksi hänen poliittisten näkemystensä vuoksi.

Kaksi vuotta vankeutta tarroista

Sam Melia ja hänen vaimonsa Laura kuuluvat Britannian suurimman etnonationalistisen järjestön Patriotic Alternativen kantaviin voimiin.

Samia syytettiin 310 ladattavan ja tulostettavan tarran tietokannan hallinnoinnista. Joidenkin näistä katsottiin olevan ”rotuvihaan yllyttämistä”, tai tarkemmin sanottuna ”aineiston levittämistä rotuvihan lietsomiseen”.

Tuomio annettiin maaliskuussa 2024, ja se johti kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomion pituus jäi siten alle rajan, jolloin tuomari olisi voinut antaa aiemmin rankaisematta jääneelle mielipidevaikuttajalle ehdollisen tuomion, mutta sen sijaan hän päätti viedä Samin pois vaimonsa ja nuorten tyttäriensä luota ja pakottaa hänet suorittamaan tuomionsa vankilassa.

Tuomio oli esimerkki Britannian hallinnon yhä autoritaarisemmasta luonteesta, ja se on herättänyt laajaa huomiota isänmaallisten ja sananvapauden puolustajien keskuudessa ympäri maailmaa. Tarrojen sanoma, joista Sam tuomittiin, eivät olleet läheskään sellaisia, joita normaalit ihmiset pitäisivät ”kiihottamisena”. Mutta muutkin tuomion yksityiskohdat olivat suorastaan orwellilaisia, kuten väitteet, joiden mukaan hän oli lukenut Oswald Mosleyn kirjaa ja että joku oli ripustanut Hitleriä esittävän pilakuvan tilaan, jossa hänellä oli tapana käydä kuntosalitreeneissä. Tuomari kertoi myös avoimesti, että Samista tehtäisiin ”esimerkki”, jotta muut eivät uskaltaisi enää kertoa mielipiteistään. Laura puolestaan on vakuuttunut siitä, että tuomaria, joka oli aiemmin vaikuttanut myötämieliseltä, painostettiin ylhäältä päin ennen tuomion antamista.

Meliaa ei päästetty ehdonalaiseen vapauteen, toisin kuin Manchesterin iskuun osallistumisesta tuomittua islamistia. Lähde: kuvakaappaus X.

Pitkän harkinnan jälkeen Sam vapautetaan Britannian vankeinhoitolaitoksen hyväksymiin tiloihin, jotka ovat eräänlainen avovankilan ja ehdonalaisvalvontakeskuksen risteytys. Samin on kirjauduttava sisään klo 19.00 illalla, lähdettävä ulos klo 6.00 aamulla, ja hänen on myös oltava paikalla klo 13.00 päivällä, mutta muuten hän saa liikkua vapaasti ja vihdoin viettää taas aikaa perheensä kanssa.

Vaikka Laura on iloinen siitä, että Sam voi vihdoin nähdä häntä ja tyttäriään päivittäin, hän on järkyttynyt vankilaviranomaisten käytöksestä. He olisivat voineet päästää Samin kotiin nilkkapannan kanssa, mutta sen sijaan he jatkavat Samin pitämistä eräänlaisessa laitoksessa.

”Hyväksytyt tilat (Approved Premises, AP) on yleensä tarkoitettu henkilöille, jotka ovat joko kodittomia tai joita pidetään erittäin vaarallisina, kuten terroristeja, murhaajia ja ahdistelijoita, jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikoksiin ja joita on valvottava, jotta heidät voidaan pitää poissa uhrin luota. Samin valvoja on selvä vasemmistolainen ja haluaa yksinkertaisesti kontrolloida häntä”, Laura toteaa.

Lähde: Nya Tider

