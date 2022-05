Polttoainevarkauksissa kasvua

Korkeat polttoaineen hinnat ovat lisänneet polttoaineisiin kohdistuvia varkauksia. Ilmiö on valtakunnallinen ja koskettaa myös Kaakkois-Suomea. Poliisi pyytää tarkastamaan omaisuuden suojaamisen.

Polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet kevään aikana Kaakkois-Suomen alueella. Tyypillisessä tapauksessa teko kohdistuu syrjäisillä rakennustyömailla ja maa- tai metsätalouskäytössä oleviin isoihin työkoneisiin tai polttoainesäiliöihin, mutta polttoainetta on varastettu myös kuorma-autoista. Muualla Suomessa on ollut tapauksia, joissa polttoainetta on varastettu myös kylmäasemien polttoainesäiliöistä.

Varastetut polttoainemäärät ovat vaihdelleet useista kymmenistä litroista aina tuhansiin litroihin. Polttoaineiden hintojen nousun uskotaan vaikuttavan rikosten lisääntymiseen, ja varastetun polttoaineineen epäillään pääsääntöisesti päätyvän uudelleen myyntiin.

Kaakkois-Suomen tapauksissa tekijät ovat rikkoneet polttoainesäiliöiden lukot tai poranneet säiliöihin reikiä, ja imeneet tai valuttaneet polttoainetta omiin säiliöihinsä. Suurien polttoainemäärien pois kuljettaminen vaatii poikkeuksetta vähintään pakettiauton tai perävaunun. Tekojen estämisessä ja selvittämisessä keskeistä on rakenteelliset suojaukset kuten puomitukset ja aidat, joilla estetään säiliöiden ja työkoneiden lähelle pääseminen, kunnolliset lukitukset ja kameravalvonta.

Toivomme matalalla kynnyksellä tietoja ja ilmoituksia polttoainevarkauksiin liittyvistä havainnoista. Havaintoja voi ilmoittaa vihjenumeroomme p. 050 447 9574 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Mikäli näet epäillyn varkauden tekohetkellä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Poliisi