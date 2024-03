Porin Sampolan uudenvuodenyön henkirikoksen esitutkinta valmistui

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Porissa 31.12.2023 tapahtuneen epäillyn henkirikoksen esitutkinnan. 24-vuotiaan miehen epäillään ampuneen 15-vuotiasta uhria yksityisasunnossa. Uhri menehtyi vammoihinsa seuraavana päivänä.

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumahetkellä kerrostaloasunnossa vietti iltaa 15-vuotiaan uhrin lisäksi ainakin neljä henkilöä. Teosta epäilty 24-vuotias mies oli illan aikana käyttäytynyt aggressiivisesti ja riitaisasti. Illanvietossa käytettiin myös päihteitä.

Epäilty esitteli illan aikana useita kertoja asetta ja osoitteli sillä muita asunnossa olleita. Lopulta tilanne kärjistyi siihen, että epäilty otti esiin jälleen ampuma-aseen ja laukaisi aseen lähietäisyydeltä kerran suoraan 15-vuotiasta uhria kohti. Luoti osui uhria päähän. Uhri kiidätettiin tapahtumapaikalta sairaalaan, ja hän menehtyi saamiinsa vammoihin seuraavana päivänä.

– Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen ampumisesta noin kello 22.30. Teosta epäilty mies otettiin kiinni noin kaksi tuntia teon jälkeen samassa kerrostalossa sijaitsevasta toisesta huoneistosta, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Alitalo Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Useita rikosnimikkeitä

Poliisi epäilee 24-vuotiasta miestä taposta, laittomasta uhkauksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi poliisi epäilee tapauksessa kahta muuta henkilöä, 28-vuotiasta ja 46-vuotiasta miestä, rikoksentekijän suojelemisesta.

Poliisi epäilee, että 28-vuotias mies otti teon jälkeen haltuunsa teossa käytetyn ampuma-aseen. Poliisi löysi epäillyn tekovälineen myöhemmin etsinnöissään.

46-vuotiaan miehen epäillään taas piilotelleen epäiltyä ampujaa kerrostaloasunnossa heti tapahtuneen jälkeen.

Uhri ja epäilty toisilleen tuntemattomat

Henkirikosasiassa tehtyjen kuulustelujen, teknisen tutkinnan sekä teletietoihin liittyvien tietojen perusteella poliisille on syntynyt käsitys, että epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan ennen illan tapahtumia. Tapahtumien kulkua selvitettäessä poliisille ei ole syntynyt tarkkaa käsitystä teon erityisestä motiivista.

– Esitutkinnassa selvinneiden tietojen mukaan henkirikoksesta epäilty käyttäytyi päihdehuuruisessa illanvietossa uhkaavasti ja sekavasti, Alitalo kertoo.

Asian esitutkinta kesti noin kaksi ja puoli kuukautta.

– Tässä ajassa rikoksen selvittämiseksi on tehty huomattava määrä erilaisia toimenpiteitä, kuten kuulusteltu kymmeniä ihmisiä ja useita heistä moneen otteeseen. Tekninen tutkinta on ollut hyvin laajaa, ja sitä on tehty monessa paikassa, Alitalo sanoo.

Asia etenee nyt esitutkinnan valmistuttua syyteharkintaan.