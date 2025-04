Puola käynnistää kansainvälisen kampanjan siirtolaisten pelottamiseksi Valko-Venäjän rajalla

Kampanja on seurausta kasvavista jännitteistä Venäjän ja Valko-Venäjän, koska niiden väitetään pyrkivän horjuttamaan EU:n vakautta järjestäytyneellä maahanmuutolla.

Puola aikoo käynnistää kansainvälisen tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on estää maahanmuuttajia yrittämästä päästä Euroopan unioniin Valko-Venäjän vastaisen rajan kautta, ilmoitti pääministeri Donald Tusk perjantaina 4. huhtikuuta.

Varsova syyttää Valko-Venäjää ja Venäjää ”hybridioperaatiosta”, jonka tarkoituksena on lisätä siirtolaispainetta sen itärajalla ja lopulta horjuttaa EU:n vakautta. Molemmat maat kiistävät väitteet.

Viime viikolla Puola keskeytti turvapaikkaoikeuden.

”Käynnistämme pian tiedotuskampanjan seitsemässä maassa, joista tulee suurin osa maahanmuuttajista, jotka yrittävät ylittää laittomasti Puolan rajan”, Tusk totesi X:ssä. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitkä maat ovat kohteena.

Aiemmin toukokuussa Tusk nimesi Somalian, Eritrean, Jemenin ja Etiopian paikoiksi, joissa Venäjän väitetään värväävän siirtolaisia ja lennättävän heidät Moskovaan ennen kuin heidät ohjataan Valko-Venäjälle ja lopulta Puolaan.

Puolan viesti on selkeä: ”Puolan raja on suljettu. Älkää uskoko salakuljettajia, älkää uskoko Aleksandr Lukašenkoa, älkää uskoko Vladimir Putinia”, Tusk korosti. ”He valehtelevat teille, kun he sanovat, että tämä on tie Eurooppaan.”

Rajaturvallisuuden vahvistamiseksi Puolan edellinen konservatiivihallitus rakensi vuonna 2022 viisimetrisen metalliaidan 186 kilometrin matkalle Valko-Venäjän vastaiselle rajalle ja varusti sen valvontakameroilla ja liiketunnistimilla.

Lähde: European Conservative

