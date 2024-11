Puolalaisen sotilaan tappanut maahanmuuttaja pakenee Länsi-Euroopassa

Operaatio ”Safe Podlasie” -operaation komentajan, kenraali Arkadiusz Szkutnikin mukaan laiton maahanmuuttaja, jonka epäillään puukottaneen kuolettavasti puolalaista kersantti Mateusz Sitekiä puukolla Puolan ja Valko-Venäjän raja-aidan läpi toukokuussa, on tunnistettu ja hänen uskotaan piileskelevän Länsi-Euroopassa.

Wirtualna Polskan mukaan epäilty on Marokon kansalainen, ja Euroopan lainvalvontaviranomaiset jahtaavat häntä aktiivisesti, mutta hän on toistaiseksi vältellyt kiinniottoa.

Hyökkäys tapahtui 28. toukokuuta Dubicze Cerkiewnen lähellä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla, jossa 21-vuotias kersantti Sitek palveli Varsovan 1. panssariprikaatissa. Hyökkääjä puukotti häntä rintaan rajaesteen läpi, ja hän menehtyi myöhemmin vammoihinsa 6. kesäkuuta Varsovan sotilaslääketieteellisessä instituutissa.

Kenraali Szkutnik vahvisti, että epäiltyä on seurattu viimeaikaisten liikkeiden perusteella Länsi-Euroopassa, ja totesi: ”Uskon, että on vain ajan kysymys, milloin hänet pidätetään.”

”Tämä henkilö on tunnistettu. Meillä on kuvia hänestä, tiedämme, missä hän oli ja missä hän esiintyy. Uudet signaalit viittaavat siihen, että hän oli hiljattain Länsi-Euroopan maissa, kuten Ranskassa ja Belgiassa”, hän sanoi.

Hän korosti kuitenkin myös armeijan roolin rajallisuutta tutkinnassa ja totesi, että asia on nyt lainvalvontaviranomaisten käsissä.

Varsovan piirisyyttäjänvirasto johtaa tutkintaa, mutta se on kieltäytynyt antamasta lisätietoja menettelylliseen koskemattomuuteen vedoten. Tietoja epäillyn henkilöllisyydestä ja toimista on saatu osittain pidätetyiltä maahanmuuttajilta, jotka ovat ylittäneet rajan laittomasti.

Epäilty lukeutuu 42:een tärkeimpään henkilöön, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, koska he ovat osallistuneet hyökkäyksiin puolalaisia sotilaita vastaan rajalla.

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski on aiemmin kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia tunnistamaan ja luovuttamaan epäillyn, mutta merkittävää yhteistyötä ei ole tehty.

🇵🇱 Tributes are laid outside the military hospital in Warsaw to honor Mateusz, the Polish soldier who died on Thursday after being stabbed by an illegal migrant with a makeshift bayonet through the border fence with Belarus last week. pic.twitter.com/UpOYfuDWhc

— Remix News & Views (@RMXnews) June 6, 2024