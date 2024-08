Putin vieraili moskeijassa ja suuteli koraania

”Tämä kirja on pyhä muslimeille ja sen tulisi olla pyhä muillekin. Koraani on pyhä,” Putin on sanonut jo aiemmin saatuaan Koraanin lahjaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili Tšetšeniassa Profeetta Isan moskeijassa ja hänet kuvattiin suutelemassa ja halailemassa islamin uskon Koraania.

Seuranaan Putinilla oli muslimitasavallan presidentti Ramzan Kadyrov ja suurmufti Saah Mezhiev.

Putin tuotiin kultakoristellun Koraanin luokse, jolloin väitetysti kristitty presidentti suutelee kirjaa ja ottaa sen syleilyynsä kuvaa varten.

Presidentin ele otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein ja jotkut epäilevät sen tarkoituksen olleen vahvistaa tšetšeenisotilaiden motivaatiota taistella Venäjän puolesta Ukrainassa. Osa tšetšeeneistä otti Koraanin suutelemisen vastaan ihailulla, kun taas toiset sanoivat, että ”epäpuhtaan” ei-muslimin ei pitäisi saada koskea kyseiseen kirjaan.

Putin on myös aiemmin saanut Koraanin lahjaksi ja sanonut siitä: ”Tämä kirja on pyhä muslimeille ja sen tulisi olla pyhä muillekin. Koraani on pyhä. Tiedämme, että toisissa maissa toimitaan eri lailla. He eivät kunnioita ihmisten uskonnollisia tuntemuksia ja se sanovat, että tämä ei ole rikos. Meidän maassamme tämä on rikos.”

Venäjällä onkin erittäin tiukat lait Koraanin häpäisemisen suhteen ja Putin onkin sanonut Koraanin polttajien joutuvan viettämään vankeustuomionsa maan muslimialueilla. Viime vuonna Koraanin polttanut venäläinen Nikita Zhuravel lähetettiinkin vankeuteen Tšetšeniaan, missä Kadyrovin poika hakkasi häntä videolla miehen odottaessa oikeudenkäyntiään.

