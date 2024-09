Putinin entinen neuvonantaja: ”Venäjä joutuu käyttämään taktisia ydinaseita Natoa vastaan”

Lännen jatkuvan sotilaallisen tuen vuoksi Venäjä joutuu käyttämään taktisia ydinaseita, sanoi poliittinen analyytikko Sergei Markov, Vladimir Putinin entinen neuvonantaja, Times Radion haastattelussa. Markov ilmaisi huolensa lännen roolista Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa, joka hänen mukaansa on lisännyt jännitettä, että ydinaseita tullaan poikkeuksetta käyttämään.

”Te haluatte kohdistaa ohjuksenne venäläisiin kaupunkeihin, tappaaksenne kansamme, ja te, Britannia, aiotte tehdä sen. Ja te luulette, että me pysymme hiljaa?” Markov sanoi haastattelussa.

”You want to have war? Go ahead.”

Former Putin advisor Sergei Markov has warned that Russia could attack British territory and launch ”tactical nuclear weapons” on NATO airfields if Ukraine is allowed to use Storm Shadow missiles inside Russia.

@AdamBoultonTABB pic.twitter.com/k8LPab7V7c

— Times Radio (@TimesRadio) September 15, 2024