Ravintolassa alaikäisiä puukolla uhannut mies kiinni Turun keskustassa

Poliisi sai lauantaina 23. heinäkuuta kello 21.25 tehtävän Turun Aurakadulle, missä mies uhkaili ravintolassa puukolla asiakkaita. Poliisipartio oli nopeasti kohteessa, jossa juoksi useita ihmisiä ravintolasta hätääntyneenä, ja ihmisten perässä juoksi mies puukko kädessä.

Poliisi oli varautunut voimakeinoihin ja käskytti aseella uhaten miestä luopumaan puukosta. Rikoksesta epäilty luopui puukosta, ja hänet otettiin kiinni ilman fyysistä vastarintaa.

Lounais-Suomen poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä sekä laittomana uhkauksena

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tapon yrityksestä, sillä ensitietojen mukaan mies olisi yrittänyt lyödä ainakin yhtä ihmistä puukolla. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut fyysisesti tapahtumassa.

– Esitutkinnassa on useita asianomistajia, joista osa on ala-ikäisiä. Epäilty on nyt pidätettynä ja puukko on takavarikoitu rikoksen tekovälineenä, kertoo rikoskomisario Tommi Kosunen.

Poliisi on tietoinen asiasta sosiaaliseen mediaan ladatuista videoista. Poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan eikä tiedota asiasta yksityiskohtaisemmin.