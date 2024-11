Romania ja Bulgaria askeleen lähempänä täyttä Schengen-jäsenyyttä

Bulgariasta ja Romaniasta on sovittu, että niistä tulee rajattoman Schengen-alueen täysjäseniä ensi vuoden tammikuun 1. päivään mennessä.

Ilmoituksen teki perjantaina 22. marraskuuta Unkari, joka toimii EU:n kiertävänä puolivuotisena puheenjohtajavaltiona ja on pyrkinyt siihen, että kaikki muut Schengen-valtiot hyväksyisivät näiden kahden Keski-Euroopan maan liittymisen.

Lopullinen sopimus sinetöitiin Unkarin, Bulgarian, Romanian ja Itävallan sisäministerien kokouksessa. Viimeksi mainitut olivat alun perin vastustaneet Schengen-alueen laajentamista sillä perusteella, että Bulgarian ja Romanian olisi tehtävä enemmän laittoman maahanmuuton estämiseksi.

Nämä kaksi maata saivat aiemmin tänä vuonna luvan liittyä osittain vapaaseen liikkuvuusalueeseen, sillä rajatarkastuspisteet poistettiin vain lento- ja meriliikenteessä, mutta ei sisäisillä maarajoilla. Tämä jätti Romanian kansalaiset turhautuneiksi, sillä yli 90 prosenttia kaikista rajanylityksistä tapahtuu maitse.

Neuvottelut Itävallan kanssa maahantulosta ovat jatkuneet vuoteen 2024 asti, ja Unkarin sisäministeri Sándor Pintér totesi perjantaina, että ”molemmat maat ovat ottaneet merkittäviä askeleita täysjäsenyyden saavuttamiseksi”.

”Meillä on jo sovittu aikataulu. Se tapahtuu 1. tammikuuta 2025 alkaen. Ne, jotka tulevat kotiin lomalle, lähtevät paljon helpommin sen jälkeen”, Romanian pääministeri Marcel Ciolacu ilmoitti aiemmin tällä viikolla.

Lopullinen päätös Schengenin laajentumisesta tehdään EU:n sisäministerien kokouksessa 12. joulukuuta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen suhtautui uutiseen myönteisesti twiittaamalla: ”Nähdään vuonna 2025, että Schengenistä tulee vahvempi.”

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.

Removing internal controls at land borders is the last hurdle.

I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.

Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2024