Ruotsi: Magdalena Andersson haluaa kieltää väestönlaskennan – ”Ei ole tärkeä asia”

Huolimatta siitä, että Ruotsin varjoyhteiskunnan on annettu kasvaa suureksi ja vahvaksi, mikä ruokkii esimerkiksi rikollisuutta ja etuuspetoksia, sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson ei pidä väestönlaskentaa tarpeellisena. Samalla hän kutsuu Elon Muskia fasistiksi.

Väestölaskenta on asia, jota ruotsidemokraatit ovat kannattaneet jo pitkään, ja pienissä tarkastuksissa on havaittu laajoja petoksia muun muassa väestörekisteröinnissä ja sosiaalietuisuuksien kanssa. 2024 Tidön hallituksen väestölaskenta käynnistettiin, ja viime kesänä valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson (M) sai ensimmäisen kansallisen tilannekatsauksen väestöstä. Tilannekatsausta tuotetaan säännöllisesti, ja sitä käytetään Ruotsin hallituksen ja asianomaisten viranomaisten päätöksenteon pohjana.

”Ruotsin veroviraston tilannekatsaus on tärkeä palapelin pala rikollisen talouden ja virheellisten maksujen torjunnassa. Siinä on kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni erityisen vakavia. Ensinnäkin se, että Ruotsissa on niin paljon ihmisiä, jotka ovat rekisteröityjä, mutta eivät asu täällä, ja toiseksi se, kuinka paljon ihmisiä oleskelee Ruotsissa ilman rekisteröintiä. Tämä avaa oven sosiaaliturvapetoksille ja ihmisten päätymiselle varjoyhteiskuntaan”, Elisabeth Svantesson sanoi kesäkuussa 2024.

Raportti osoitti, että jopa 158 000 ihmistä on rekisteröity Ruotsissa, vaikka heidän ei pitäisi olla maassa.

Huolimatta monista vakavista ongelmista, jotka liittyvät epätarkkaan kirjanpitoon, Magdalena Andersson uskoo, että väestölaskenta ei ole tarpeellista.

”Se ei ole tärkeä asia, ja se maksaa niin paljon rahaa. Valtaosa on rekisteröity oikein”, hän kertoo Aftonbladetille.

”Ruotsissa on tehty väestölaskentaa jo iät ja ajat. Viimeisimmät ovat olleet pelkkiä rekisteritarkastuksia, sitä ennen on lähetetty papereita. Kysymys kuuluukin: miten ne, jotka haluavat tätä, ajattelevat, että se pitäisi toteuttaa?”

Anderssonin mukaan väestölaskenta olisi ”mahdoton toteuttaa”, ja hän sanoo, että ”niiden, jotka sellaista ehdottavat ja uskovat, että se olisi tehokas, on kerrottava, miten se pitäisi toteuttaa.”

”Vahvempi ja oikeudenmukaisempi Ruotsi”

Sosiaalidemokraatit ovat laatimassa uutta puolueohjelmaa, ja jotkut puolueessa haluavat väestönlaskennan, kun taas Anderssonin kaltaiset henkilöt torjuvat tällaisen toimenpiteen. Sen sijaan hän sanoo, että tärkeintä on ”rakentaa vahvempi ja oikeudenmukaisempi Ruotsi”.

”Meillä on ollut muutama vuosikymmen, jolloin yhteiskunta on vetäytynyt ja luovuttanut muille toimijoille. Meidän on nyt käännettävä tämä suuntaus. Ruotsi tarvitsee uuden suunnan, ja yhteiskunnan on astuttava eteenpäin”, hän sanoo.

Tulevaisuutta ajatellen Andersson ei sulje pois yhteistyötä konservatiivien kanssa.

”Se riippuu täysin siitä, miten turvallisuustilanne kehittyy. Jos tilanne muuttuu todella, todella vakavaksi, ei ole aika sulkea mitään pois. Mutta se ei ole ensimmäinen vaihtoehtoni.”

”Musk on fasisti”

Kun häneltä kysytään, ostaisiko hän Teslan, Ruotsin demarijohtaja vastaa:

”Ei, en todellakaan. Elon Musk osoittaa yhä enemmän fasistisia taipumuksia. Ei tee mieli ajaa tuollaisella autolla. Sitä paitsi se on kallis ja minä olen liian pihi.”

Lähde: Samnytt

