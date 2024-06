Ruotsidemokraatit erottivat kansanedustaja David Långin suositun diskokappaleen laulamisesta: ”Ausländer raus!”

Sunnuntaina ruotsidemokraatit järjestivät Tukholman keskustassa vaalivalvojaiset, joihin puolue oli kutsunut myös vasemmistoliberaalit tiedotusvälineet seuraamaan tunnelmaa ennen vaalitulosta. Se päättyi noitavainoon sen jälkeen, kun vieraille soitettiin Gigi D’agostinon eurodiskohitti ”L’amour toujours”. Kansanedustaja David Lång jäi kiinni siitä, että hän lauloi musiikin tahdissa ”Ausländer raus” (ulkomaalaiset ulos). Nyt David Lång on pakotettu ulos parlamentista.

Sunnuntai-iltana ruotsidemokraattien ylin johto kokoontui Djurgårdenin Josefina-ravintolaan odottamaan juhlavissa tunnelmissa vuoden 2024 EU-vaalien tuloksia.

Ravintolassa oli paikalla myös vakiintuneita tiedotusvälineitä seuraamassa poliitikkojen tunnelmia. Vasemmistoliberaali Expressen-sanomalehti oli lähettänyt toimittajan paikalle poliitikkojen joukkoon, mutta varmisti myös, että paikalla oli toimittaja David Baas, joka asettui kohtaamaan poliitikkoja.

Kun vieraille soitettiin Gigi D’agostinon eurodiskohitti ”L’amour toujours” vuodelta 1999, Expressenin toimittaja alkoi kysellä, mitä mieltä ruotsidemokraattien poliitikot olivat kappaleesta. Kenelläkään ei ollut mielipidettä.

Diskokappale on viime aikoina ollut laajasti esillä ja sitä on syytetty ”äärioikeistolaiseksi musiikiksi”. Tämä sen jälkeen, kun tiedotusvälineissä kerrottiin, että saksalaisnuoret olivat huvikseen laulaneet kappaleen mukana ”Deutschland den deutschen” ja ”Ausländer raus” (”Saksa saksalaisille” ja ”Ulkomaalaiset ulos”).

Expressenin toimittajan etsiessä ruotsidemokraattien poliitikoilta vastauksia diskokappaleesta David Lång kulki ohi ja lauloi iloisesti ”Ausländer raus”. Tämä sai toimittajan tarttumaan poliitikkoon.

Kansanedustaja vastasi kysymällä, nauhoittaako toimittaja hänen keskustelua. Tämän jälkeen toimittaja poistui äkkiä vaalitilaisuudesta.

Mutta kun Lång lähti Josefinas-ravintolasta Djurgårdenilla, toimittaja Baas ja kuvaaja olivat valmiina seuraamaan häntä.

”Ausländer raus”. Miksi sinä lauloit noin?”, Baas kyseli.

Mutta noitavaino kansanedustajan laulusta ei päättynyt siihen. Aftonbladet seurasi Långia Tukholman paikallisliikenteessä.

”Hei, olen Aftonbladetista ja halusin kysyä, miksi lauloit ‘Ausländer raus’?”, toimittaja uteli junavaunussa.

Ruotsidemokraatit potkaisivat veteraanin ulos

Långia vastaan käytyjen mediakohujen jälkeen ruotsidemokraattien Riksdagin ryhmäjohtaja Linda Lindberg kutsui kansanedustajan keskustelemaan tapauksesta.

Maanantai-iltana puolue ilmoitti, että David Lång jättää parlamentaariset tehtävänsä. Lång, joka on ollut Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen vuodesta 1999 ja ollut valtiopäivillä puolueen perustamisesta vuonna 2010 lähtien, sai potkut alle vuorokaudessa sen jälkeen, kun hän oli laulanut saksaksi ”Ausländer raus” (Ulkomaalaiset ulos) -laulun sanoja puolueen vaalitilaisuudessa.

”David Lång on pyynnöstäni päättänyt luopua kansanedustajantoimestaan. Hän on ollut parlamentin jäsen siitä lähtien, kun tulimme parlamenttiin vuonna 2010, ja hän on tehnyt paljon hyvää puolueen hyväksi. Tämä ei mitenkään lievennä hänen eilistä harkitsematonta käytöstään, jonka hän itse ymmärtää. Tätä taustaa vasten hän päättää jättää paikkansa parlamentissa”, Linda Lindberg kirjoittaa tiedotteessa.

Ruotsidemokraatit taipuivat hätäisesti Expressenin lokakampanjaan ja sitä seuranneeseen muun valtamedian noitavainoon. Tapahtumaa voi verrata siihen, miten sosiaalidemokraatit käsittelevät median hyökkäyksiä. Puolue, joka ei juuri koskaan anna periksi painostukselle.

Yksi esimerkki on sosiaalidemokraattien Anders Ygeman. Hän joutui väliaikaisesti ”eroamaan” sisäministerin tehtävästä Ruotsin liikenneviraston skandaalin jälkeen heinäkuussa 2017. Mutta sitten hänet toivotettiin tervetulleeksi takaisin Stefan Löfvenin hallitukseen vuonna 2019.

Toinen esimerkki on vuodelta 2021, kun Ruotsin kansalaisasioista vastaava sosiaalidemokraattien ministeri Ida Karkiaisen taustasta paljastui, että hänellä on ”kytköksiä natsipiireihin”, ja hänet on kuvattu esittämässä roomalaista tervehdystä. Sosiaalidemokraatit sivuuttivat ajojahdin ja sitten se vain unohdettiin.

Tuoreempi esimerkki on palestiinalainen Jamal El-Haj, joka sai osallistua Hamasiin sidoksissa oleviin piireihin vuonna 2023 ilman, että sosiaalidmokraattinen puolue näki siinä mitään ongelmaa.

El-Haj osallistui puhujana Euroopan palestiinalaiskonferenssiin Malmössä. Konferenssiin, joka liittyi Hamasiin. Hänen paljastettiin myös osallistuneen järjestön konferenssin suunnittelukokoukseen.

El-Hajin erottamisen sijaan sosiaalidemoraattien johtavat poliitikot pitivät huolen siitä, että he puolustivat kansanedustajaa. Puoluejohtaja Magdalena Andersson itku kurkussa puolusti häntä pitkään sekä parlamentissa että tiedotusvälineissä.

Vasta kun Jamal El-Hajista oli tehty pitkä sarja paljastuksia, sosiaalidemokraattien puoluejohto huolestui ja ryhtyi toimiin.

Paljastus, jonka mukaan palestiinalainen oli painostanut Ruotsin maahanmuuttoviraston asiamiehiä, jotta kritisoitu imaami saisi turvapaikan, ja sen jälkeen häntä pilkattiin. Vasta siihen vedettiin lopullinen raja sosiaalidemokraattien osalta.

