Ruotsin kirkko työskentelee ”sukupuolineutraalin ja LGBT-ystävällisemmän” virsikirjan parissa

Ruotsin kirkon mukaan välttämätön nykyaikaistaminen ei rajoitu vain kieleen ja tyyliin. Käyttämällä normikriittistä analyysia menetelmänä sen pitäisi johtaa ”sukupuolineutraalimpaan ja LGBT-ystävällisempään” virsikirjaan.

Vaatimukset kulttuurimarxilaisen radikalisoitumisen asteesta ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi Ruotsin kirkon virsikirjan nykyaikaistamista on lykätty, vaikka se on ollut esillä jo usean vuoden ajan.

Kirkko on nyt saanut digitaaliseen postilaatikkoonsa reilusti yli 4000 ehdotusta uusiksi virsiksi virsikirjaansa, jonka katsotaan kaipaavan uudistusta. Se aikoo nyt esitellä suuntaviivat, joilla se haluaa ohjata muutosta tällä hetkellä. Tiettävästi tavoitteena on, että virsikirjan uudessa versiossa otetaan avoimempi kanta LGBT-kysymyksiin ja että kaikki sen teologinen sisältö on määritelty ”normikriittisen analyysin” avulla.

Yleisöä pyydetään 31. joulukuuta asti tekemään ehdotuksia uusista virsistä Ruotsin kirkon uudistettua virsikirjaa varten, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2030. Tähän mennessä on saatu 4247 ehdotusta.

– Olemme pyrkineet siihen, että osallistujien ammattitaito, sukupuoli, ikä ja maantieteellinen jakauma olisi mahdollisimman laaja, kertoo projektipäällikkö Ann-Katrin Bosbach Ruotsin kirkon verkkosivuilla.

3-vuotinen valintaprosessi

Tarkoituksena on, että saadut ehdotukset tutkitaan ensin muun muassa papiston ja kirkkomuusikoiden toimesta ja sen jälkeen tätä tarkoitusta varten perustetussa asiantuntijaryhmässä. Tarkoituksena on, että saadut ehdotukset tutkitaan ensin muun muassa papiston ja kirkkomuusikoiden toimesta ja sen jälkeen tätä tarkoitusta varten perustetussa työryhmässä eri puolilla maata sijaitsevissa seurakunnissa vuoden 2025 aikana.

– Toivomme, että nyt kerätystä aineistosta löytyy monia ”helmiä”. Perustuen toimikunnan esittämiin toivomuksiin tiettyjen virsiryhmien osalta oletamme kuitenkin, että teemme myös kohdennettuja tilauksia, Bosbach selittää.

Kirkko on tehnyt selväksi, että ”normikriittistä analyysia” sovelletaan kaikissa valintaprosessin vaiheissa ja että muutosten tavoitteena on ”LGBT-ystävällisempi ja sukupuolineutraalimpi virsikirja”. On myös korostettu, että uudistus ei rajoitu vain kieleen ja tyyliin, vaan se sisältää hyvin paljon ”teologista sisältöä”.

Tarkemmin sanottuna uudistus johtaa siihen, että virsikirjan nykyisessä versiossa olevat noin 100 virttä korvataan 100 uudella, ”poliittisesti korrektimmalla” virrellä.

Lähde: Nordfront