Ruotsin opettajien ammattiliitto tarjoaa oikeudellista tukea jäsenille, jotka kieltäytyvät ilmoittamasta laittomista maahanmuuttajista

Ruotsin vasemmistoliitot yrittävät painostaa hallitusta hylkäämään lakiehdotuksen, joka velvoittaa virkamiehet ilmoittamaan laittomista maahanmuuttajista.

Ruotsin opettajien ammattiliitto, maan johtava koulutusalan ammattiliitto, on ilmoittanut tarjoavansa oikeusapua jäsenilleen, jotka kieltäytyvät noudattamasta lakiehdotusta, jonka mukaan opettajien on ilmoitettava laittomista maahanmuuttajaoppilaista.

Liiton puheenjohtaja Anna Olskog tuomitsi jyrkästi hallituksen suunnitelman, kehotti virkamiehiä ”perääntymään” ja korosti, että opettajien tehtäväksi ei pitäisi antaa maahanmuuton valvontaa.

”Emme peräänny”, Olskog sanoi julkisessa lausunnossaan. ”Jos ehdotuksella on seurauksia yksilöille, tuemme heitä oikeusapupolitiikallamme.”

Ehdotus perustuu Tidön sopimukseen, joka mahdollisti nykyisen keskustaoikeistolaisen hallituksen muodostamisen oikeistolaisten ruotsidemokraattien parlamentaarisella tuella. Ehdotuksella, joka tunnetaan yleisesti Ruotsin ”vasikkalakina”, pyritään velvoittamaan julkiset työntekijät, myös opettajat, ilmoittamaan viranomaisille, jos he kohtaavat paperittomia henkilöitä. Toimenpide on tarkoitus esitellä kokonaisuudessaan, kun tutkija Anita Linder esittelee suosituksensa marraskuun lopussa.

Kriitikot väittävät, että lakiehdotus on ristiriidassa Ruotsin oikeudellisten velvoitteiden kanssa, jotka johtuvat lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta, jossa taataan jokaiselle lapselle oikeus koulutukseen oikeudellisesta asemasta riippumatta. ”Ehdotus rikkoo lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta, joka on Ruotsin laki”, Olskog lisäsi ja korosti, että opettajat ”eivät ole rajapoliiseja”.

Vasemmiston hallitsemat paikallishallinnot ovat vaatineet, että kaikki julkiset työntekijät vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta. Ruotsin opettajien liitto vaatii kuitenkin, että tämä ei mene tarpeeksi pitkälle, ja se yrittää saada läpi täydellisen täyskäännöksen politiikkaan.

”Tässä on kyse koko yhteiskuntasopimuksesta ja perusluottamuksesta julkisiin instituutioihin”, Olskog sanoi. ”Sitä ei pitäisi purkaa.”

Muut hyvinvointialan ammattiliitot, kuten Kommunal, Vårdförbundet, Vision ja Akateeminen liitto SSR, ovat liittyneet Ruotsin opettajien ammattiliittoon protestoidakseen ehdotusta vastaan. Niiden on määrä järjestää 23. lokakuuta yhteinen mielenosoitus Sergelin aukiolla Tukholmassa ja vaatia hallitusta perumaan suunnitelman.

Ministerit ovat pitkään pysyneet uhmakkaina suunnitelmien suhteen vasemmistoäänestyksen saaneiden liittojen kritiikistä huolimatta, ja entinen maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard on aiemmin sanonut: ”Ruotsissa ”kyllä” pitäisi olla ”kyllä” ja ”ei” pitäisi olla ”ei”. Jos turvapaikkahakemukseenne on annettu myönteinen vastaus, teidän on päästävä yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti. Jos turvapaikkahakemuksesi on kuitenkin hylätty, sinun on poistuttava maasta.”

”Valitettavasti tuhannet ihmiset painuvat vuosittain maan alle ja joutuvat osaksi kasvavaa varjoyhteiskuntaa, jossa ihmisiä käytetään hyväksi ja erityisesti lapsia vahingoitetaan. Meidän on taisteltava tätä vastaan täydellä voimalla, ja nämä ehdotukset ovat osa tätä työtä”, lisäsi nykyinen ulkoministeri.

Hallitus on varoittanut, että yhä eristäytyneemmät yhteiskunnat johtavat kansalaislevottomuuksiin, rikollisuuden kasvuun ja sosiaaliseen hajoamiseen kaikkialla Ruotsissa, ja pohtinut suunnitelmia, joita tarvitaan kriisin ratkaisemiseksi.

Hallitus on hiljattain ylistänyt pyrkimyksiään saada aikaan nettomaahanmuutto sen jälkeen, kun se oli vuosia ollut Euroopan massamaahanmuuton magneetti.

Viime kuussa se ilmoitti suunnitelmista maksaa maahanmuuttajille, jopa Ruotsissa kansalaistetuille, paluusta kotimaahansa, jos he kokevat, etteivät pysty integroitumaan länsimaiseen yhteiskuntaan.

Lähde: Remix News

