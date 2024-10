Saksa: AfD:n vaalitilaisuudessa esitetty maahanmuuttoa vastustava laulu ilmoitettiin poliisille – katso video!

Maahanmuuttovastaisesta Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueesta on tehty rikosilmoitus poliisille rotuvihaan yllyttämisestä sen jälkeen, kun se oli laulanut paluumuuttolaulua Brandenburgin vaalijuhlissa. ”Karkotetaan kaikki kotiin”, sanoituksessa luki.

Potsdamin vaalijuhlissa puolueen kannattajat lauloivat muokattua versiota suositusta kappaleesta: ”Das geht ab!” (Wir feiern die ganze Nacht)” saksalaisen Die Atzen -yhtyeen kappaleesta.

Melodian mukaan he lauloivat: ”Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab, sie alle ab”, mikä tarkoittaa suomeksi tiivistettynä: ‘Karkotetaan kaikki (maahanmuuttajat) kotiin’.

Tapahtumasta on sittemmin levinnyt videoklippi, jossa osallistujat pitelivät myös kylttiä, jossa luki ”Send millions home” (Lähetetään miljoonia kotiin).

Vaalijuhla järjestettiin siitä huolimatta, että AfD ei voittanut Brandenburgin vaaleja. Junge Alternative -nuorisokampanjan osana julkisuuteen tuotua laulua on arvosteltu voimakkaasti. Vihreiden poliitikko Volker Beck on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille rotuvihaan yllyttämisestä, ja poliisi tutkii nyt illan videomateriaalia, Bild kertoo.

Tekoälyn avustuksella tehdystä kotiuttamislaulusta tehty musiikkivideo on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa. Videolla näkyy täydellisiä vaaleatukkaisia saksalaisia juhlimassa maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kehitysmaihin:

New German ‘Remigration’ song ‘Wir schieben sie alle ab!’ that was played at the AfD Election Celebration Party this week pic.twitter.com/nmiw04zzNY — ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) September 26, 2024

Musiikkiduo Die Atzen on ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, miten heidän lauluaan on käytetty. Instagramissa he kirjoittavat: ”Ainoat, jotka saavat muuttaa kappaleemme, ovat Hertha BSC Ostkurve ja Paavo Pesusieni.” On kuitenkin epäselvää, aikovatko he ryhtyä oikeustoimiin AfD:tä vastaan.

AfD:n johto ei kuitenkaan näe laulussa mitään ongelmaa. Puolueen kansallinen johtaja René Springer kutsuu sitä ”harmittomaksi”, kun taas puoluejohtaja Tino Chrupalla korostaa, että ”myös nuorilla on oikeus juhlia vapaasti”.

Kyseinen vihalaulu, josta tehtaillaan rikosilmoituksia Saksassa on jo laatuaan toinen, sillä aiemmin levisi maailmanlaajuisesti viraaliksi kuuluisan Gigi D’Agostinon eurodiskoklassikko ”L’amour toujours” uusilla maahanmuuttovastaisilla sanoituksilla: ”Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” (”Saksa saksalaisille, ulkomaalaiset ulos”).

Lähde: Bild

