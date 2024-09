Saksa: Solingenin verilöylyn uhrit olivat ”suvaitsevaisuuden” ja ”kotouttamisen” puolesta taistelevia aktivisteja

Syyrialainen islamisti murhasi Solingenissa kolme ihmistä ja kahdeksan muuta loukkaantui, joista neljä vakavasti. Tämän jälkeen on paljastunut, että murhan uhrit olivat ”suvaitsevaisia” ja ainakin yksi heistä kuului maahanmuuttomyönteiseen järjestöön.

Kun otetaan huomioon, että murhat tapahtuivat monimuotoisuuden festivaalilla, ei ole yllätys, että monet uhreista kuuluivat vasemmistolaisiin järjestöihin, jotka ovat omistautuneet edistyksellisille aiheille. Tällaisia aiheita on muun muassa avoimuus ”pakolaisia” kohtaan. Nämä järjestöt edistivät saksalaisen Focus-lehden mukaan ”rauhanomaista rinnakkaiseloa” muiden kansojen ja kulttuurien kanssa.

Hyökkääjä on tunnistettu 26-vuotiaaksi islamistiksi Issa Al Hasaniksi. Hänet oli tarkoitus karkottaa jo vuonna 2022, mutta hänelle annettiin sen sijaan suojeltu asema, kun hän oli piileskellyt kuusi kuukautta.

Hyökkäyksessä kuoli muun muassa Ines W., jonka aviomies loukkaantui myös vakavasti. Ines oli farmaseutti ja OTV:n kanoottiyhdistyksen jäsen, joka oli kampanjoinut kotouttamisen puolesta ulkomaalaisten kanssa. Saksalaisen Rheinische Post -sanomalehden mukaan hän oli osallistumassa ’Moninaisuusfestivaaliin’, koska se oli hänelle ”hyvin tärkeä”. Maahanmuuttajamyönteisen yhdistyksen jäsenten kerrotaan kokoontuneen ”suremaan yhdessä”.

Surmansa saaneiden joukossa oli myös 67-vuotias Stefan S., joka työskenteli Oetelshofenin kalkkitehtaalla Wuppertalissa, ja työntekijät sanoivat olevansa ”syvästi järkyttyneitä pitkäaikaisen kollegansa menetyksestä”.

Stefania kuvailtiin ”liberaaliksi, koulutetuksi ihmiseksi, joka halusi ymmärtää kaikkia osapuolia. Hänen kaltaiselleen kosmopoliitille henkilölle oli vain loogista vierailla Solingenissa järjestettävillä ’Moninaisuusfestivaaleilla'”, Rheinische Postin mukaan.

Toimitusjohtaja Till Iseke kirjoitti uhrin muistokirjoitukseen: ”Rakas Stefan, olit meille sekä kollega että ystävä ja henkilö, joka ajatteli asioita ”laatikon ulkopuolella” ja eli avoimuuden ja suvaitsevaisuuden kaltaisten arvojen mukaan. Se, että loukkaannuit kuolettavasti ilkeässä hyökkäyksessä rauhallisella festivaalilla, jättää meidät tyrmistyneiksi, vihaisiksi ja surullisiksi.”

Kolmas uhri, Florian H., asui Düsseldorfissa ja työskenteli Solingenissa, mutta hänestä on julkaistu vain vähän tietoja. Naapurit kertoivat kuitenkin, että hän oli ”rock and roll” -tyyppi, jolla oli poninhäntä ja hän piti kitaran soittamisesta.

🇩🇪‼️ NEW: After a Syrian migrant killed 3 at the Festival of Diversity in Solingen, now the German far-left government is talking about what amounts to essentially banning knives.

The problem?

Knife-free zones already exist, and they are woefully ineffective in Germany. pic.twitter.com/p3cE5zr4uY

— Remix News & Views (@RMXnews) August 27, 2024