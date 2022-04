Saksa vie Italian jälleen YK:n tuomioistuimeen natsien aiheuttamista korvausvaatimuksista

Saksa on nostanut kanteen Italiaa vastaan YK:n korkeimmassa tuomioistuimessa, koska Rooma sallii edelleen natsien “sotarikosten uhrien” vaatia korvauksia Saksan valtiolta. Syynä on aiempi päätös, jonka mukaan tällaiset korvausvaatimukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Kansainväliselle tuomioistuimelle (ICJ) osoitetussa Saksan tekemässä hakemuksessa, joka julkaistiin tuomioistuimen verkkosivuilla myöhään perjantaina, todetaan, että Italia sallii edelleen korvausvaatimusten esittämisen kansallisissa tuomioistuimissa. Siitä huolimatta, että ICJ antoi vuonna 2012 tuomion, jonka mukaan tämä rikkoi Berliinin oikeutta kansainvälisen oikeuden mukaiseen koskemattomuuteen.

Berliinin mukaan vuoden 2012 tuomion jälkeen Italiassa on nostettu yli 25 uutta korvauskannetta Saksan valtiota vastaan toisen maailmansodan aikaisten sotarikosten aiheuttamista vahingoista. Monissa näistä tapauksista tuomioistuimet ovat määränneet Saksan maksamaan korvauksia.

Italialaiset tuomioistuimet yrittävät takavarikoida Saksan valtion omistamia kiinteistöjä Roomassa kahden kyseisen tapauksen korvausvaatimusten täyttämiseksi.

Saksa sanoo jättäneensä nyt asian ICJ:n käsiteltäväksi. Syynä on se, että italialainen tuomioistuin on ilmoittanut päättävänsä 25. toukokuuta mennessä, pakkomyydäänkö rakennukset, joista osaan on sijoitettu saksalaisten kulttuuri-, arkeologia-, historia- ja oppilaitosten tiloja.

Berliini on pyytänyt tuomioistuinta ryhtymään niin sanottuihin väliaikaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Italia ei voi julkisesti huutokaupata kiinteistöjä sillä aikaa, kun sen laajempaa asiaa korvausvaatimuksista käsitellään. Väliaikaisten toimenpiteiden käsittelylle ei ole vielä asetettu päivämäärää, mutta sitä odotetaan lähiviikkoina.

Saksa on jo maksanut miljardeja euroja korvauksia

Kansainvälisen tuomioistuimen, joka tunnetaan myös nimellä maailmantuomioistuin, lopullisen päätöksen tekeminen kestää yleensä vuosia.

Kiista toisen maailmansodan aikaisista korvausvaatimuksista alkoi vuonna 2008, kun Italian korkein oikeus päätti, että Saksan olisi maksettava noin miljoona euroa niiden yhdeksän ihmisen perheille, jotka kuuluivat 203:een Saksan armeijan vuonna 1944 Toscanan Civitellassa tappamaan henkilöön.

Tämän jälkeen tehtiin useita vastaavia korvausvaatimuksia.

Saksa on vedonnut siihen, että se on jo korvannut toisen maailmansodan vääryydet laajoilla rauhan- ja hyvityssopimuksilla asianomaisten maiden kanssa ja maksanut miljardeja euroja sen jälkeen, kun sota päättyi natsihallinnon kukistumiseen vuonna 1945.

Lähde: Reuters