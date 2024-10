Saksa: Yli puolet vangeista on ulkomaalaisia monissa osavaltioissa, mikä maksaa veronmaksajille miljardeja euroja

”Lisäksi laittomien maahanmuuttajien johdonmukainen karkottaminen on otettava yleiseksi käytännöksi, jotta estetään heitä tekemästä rikoksia. Koska paluumuutto on turvallisuutta”.

Itävaltalaisen Freilich-uutistoimiston yksinoikeudella julkaiseman raportin mukaan useissa Saksan osavaltioissa vankiloissa on yli 50 prosenttia ulkomaalaisia, ja näistä vangeista aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä 2 miljardia euroa vuodessa.

Jo heinäkuun puolivälissä Saksan valtiollinen tiedotusväline SWR kertoi, että ensimmäistä kertaa yli puolet Baden-Württembergin eteläisen osavaltion vangeista on ulkomaalaisia. Tällä hetkellä luku on 50,8 prosenttia. Freilich päätti tutkia tilannetta muissa Saksan osavaltioissa ja havaitsi, että viidessä muussa osavaltiossa vankiloissa on myös yli 50 prosenttia ulkomaalaisia.

Hampurissa ulkomaalaisten osuus on suurin, 57,8 prosenttia.

Muissa osavaltioissa, kuten Nordrhein-Westfalenissa, joka on Saksan väkirikkain osavaltio, ulkomaalaisten osuus ei ehkä yllä 50 prosenttiin, mutta se on silti erittäin korkea, 40,4 prosenttia. Suurimpia rikollisia ovat turkkilaiset, puolalaiset, syyrialaiset, marokkolaiset ja romanialaiset. Baijerin osavaltiossa, joka on väkiluvultaan toiseksi suurin, 51,1 prosenttia vankilaväestöstä on ulkomaalaisia, mikä tarkoittaa 4 965 muuta kuin Saksan kansalaista.

Vääristyneet tilastotiedot

On tärkeää huomata, että näihin tilastoihin eivät sisälly maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Tietoja ei esimerkiksi ole eritelty etnisten saksalaisten ja Saksassa syntyneiden Lähi-idän kansalaisten välillä. Tiedot osoittavat ainoastaan, onko rikoksentekijällä Saksan passi vai ei. Muissa maissa, kuten Tanskassa, on tarkat rikostiedot ulkomaalaisten lisäksi myös toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisista tanskalaisista, ja tiedot osoittavat, että tämän sukupolven rikollisuus on korkeampaa kuin ensimmäisen sukupolven.

Hessenissä 51,4 prosenttia vankilaväestöstä on ulkomaalaisia, mikä vastaa 2 245 vankia. Suurimmat ryhmät tulevat Algeriasta ja Marokosta, mutta muita kärkiryhmiä ovat oikeusministeriön mukaan turkkilaiset, romanialaiset ja afganistanilaiset.

Heinäkuun 22. päivänä 2024 Berliinissä oli 2 024 ulkomaalaista vankia, mikä on 56,4 prosenttia vankien kokonaismäärästä, joka on 3 588 vankia. Tiedottaja kertoi Freilichille, että suurimmat ryhmät ovat puolalaisia, turkkilaisia, serbejä ja georgialaisia.

🇩🇪🚨 Last year, police in the German state of North Rhine-Westphalia arrested 155 suspects in connection with 209 cases of gang r*pe. A total of 84 suspects were foreign nationals and 71 were German citizens. At the request of the AfD state parliamentary party, the state… pic.twitter.com/Nc3DwTje1o — Remix News & Views (@RMXnews) September 3, 2024

Bremenissä, pienimmässä osavaltiossa, ulkomaalaisten vankien osuus oli 56 prosenttia.

Muissa osavaltioissa, erityisesti niissä, joissa ulkomaalaisten osuus on pienempi, ulkomaalaisten osuus on pienempi, kuten Ala-Saksin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus vankilaväestöstä on 37,6 prosenttia, Rheinland-Pfalzin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 33,9 prosenttia, Saksin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 43,2 prosenttia, Schleswig-Holsteinin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 34,6 prosenttia, Brandenburgin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 36,8 prosenttia, Sachsen-Anhaltin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 21,4 prosenttia, Saarlandin osavaltiossa, jossa ulkomaalaisten osuus on 30,7 prosenttia, ja Mecklenburg-Vorpommernissa, jossa ulkomaalaisten osuus vankilaväestä on 22,1 prosenttia.

Vähiten ulkomaalaisia rikoksentekijöitä on Thüringenissä, jossa heitä on 15,9 prosenttia 1 072 vangin kokonaismäärästä, vaikka Freilich huomauttaa, että tämä tieto on peräisin vanhemmista lähteistä.

Epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan kallis lasku yhteiskunnalle

Freilich toteaa, että ”vankien majoittaminen aiheuttaa huomattavan rasitteen julkiselle taloudelle ja veronmaksajille. Tämä käy ilmi myös tutkimuksen yhteydessä tehdyistä laskelmista. Kaikkien osavaltioiden osalta vankien majoituksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat noin 4,137 miljardia euroa vuodessa, josta noin 1,815 miljardia euroa käytetään ulkomaalaisiin vankeihin 16 osavaltion vankeinhoitolaitoksissa.”

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen mukaan luvut heijastavat vanhempien puolueiden epäonnistunutta politiikkaa.

”Noin 15 prosenttia Saksassa asuvista ihmisistä on ulkomaalaisia. Heidän osuutensa epäillyistä, tuomituista ja vangeista on kuitenkin suhteettoman suuri. Jälleen kerran viralliset luvut todistavat, että vanhojen puolueiden maahanmuuttopolitiikka on täysin epäonnistunut”, sanoi AfD:n eduskuntaryhmän varasisäpoliittinen tiedottaja Martin Hess, joka toimi myös poliisina Baden-Württembergin osavaltiossa 27 vuoden ajan.

”Se, mitä me täällä koemme, on turvallisuutemme tarkoituksellista hyväksikäyttöä hallituksen toimesta, joka osoittautuu jatkuvasti täysin epäonnistuneeksi.”

Hessin mukaan vain 180 asteen käänne maahanmuuttopolitiikassa, jota AfD on vaatinut jo vuosia, parantaa turvallisuustilannetta.

”Meidän on vihdoinkin ryhdyttävä päättäväisiin toimiin ulkomaalaisten tekemää lisääntyvää rikollisuutta vastaan – myös taloudellisista syistä, sillä jokainen vanki on valtava taakka julkiselle taloudelle ja siten veronmaksajille. Lisäksi laittomien maahanmuuttajien johdonmukainen karkottaminen on otettava yleiseksi käytännöksi, jotta estetään heitä tekemästä rikoksia. Sillä paluumuutto on turvallisuutta. Ei ole enää hyväksyttävää, että kansalaiset joutuvat pettymään poliittisesti vastuullisissa asemissa olevien tahojen toimesta”, hän lisäsi.

Freilichin tietojen mukaan sama ongelma esiintyy myös muissa maissa, kuten Itävallassa, jossa 47,2 prosenttia kaikista vangeista on ulkomaalaisia, joista 1 884 on peräisin EU-maista ja 3 038 EU:n ulkopuolisista maista.

Euroopan neuvoston vankilaväestöä koskevassa vuotuisessa rikostilastossa vuodelta 2023 todetaan, että 27 prosenttia kaikista EU:n vangeista on ulkomaalaistaustaisia; näissäkään tiedoissa ei kuitenkaan kirjata kansalaisten maahanmuuttotaustaa. Tietoja vääristää myös Keski- ja Itä-Euroopan maiden mukaan ottaminen, sillä niissä on hyvin vähän ulkomaalaisia verrattuna Länsi-Euroopan maihin.

Luxemburgin väestöstä 77,7 prosenttia on ulkomaalaisia, kun taas Sveitsissä vastaava luku on 71 prosenttia.

Lähde: Freilich , Remix News

Lue lisää aiheesta: