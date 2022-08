Saksalle ja Ranskalle tulossa suuria vaikeuksia, kun sähkön hinta on noussut ennätyksellisen korkeaksi ja kaasun hinta yli 1 200 prosenttia

Uudet tiedot osoittavat, että Saksan kuluttajien luottamus on romahtanut ennätysalhaalle, kun pelko energialaskujen noususta on järkyttänyt koko Eurooppaa.

Sen jälkeen kun Venäjä ilmoitti, että se aikoo sulkea Nord Stream 1 -kaasuputken kolmeksi päiväksi huollon ajaksi elokuussa, kaasun ja sähkön hinnat ovat jatkaneet nousuaan Euroopassa. Sähkön hinta on noussut ennätyksellisesti Saksassa ja Ranskassa.

Saksassa ensi vuoden sähköfutuurit nousivat kaikkien aikojen ennätykseen, 800 euroon megawattitunnilta. Myös kaasun futuurihinnat Euroopassa ovat nousseet ennätykseen, sillä ne olivat eilen 318 euroa. Vaikka hinnat nousivat maaliskuussa jopa 345 euroon, se oli päiväkohtainen ennätys, eivätkä ne sulkeutuneet tuohon hintaan.

Inflaatio, joka on johtunut osittain energiakustannusten noususta, on murskannut saksalaisten kuluttajien mielialan ja laskenut sen ennätysalhaalle, Growth for Knowledge (GfK) -tutkimuksen mukaan.

Gfk:n kuluttajabarometri laski heinäkuussa 5,6 pistettä -36,5 pisteeseen, mikä yllätti markkinat.

Kaasun tukkuhinnat nousivat tänään uuteen ennätykseen myös Alankomaiden kaasufutuuripörssissä ja olivat 320 euroa megawattitunnilta. Elokuun 2021 puolivälissä megawattitunti maksoi vain 26 euroa, mikä merkitsee yli 1200 prosentin massiivista hinnannousua.

Ranskalaisen sähkön hinta nousi uuteen ennätykseen, sillä sen ydinvoimaloissa on kuivuuden ja teknisten ongelmien aiheuttamia seisokkeja. Ranska saa merkittävän osan sähköstään ydinvoimasta, ja maan nykyisillä ydinvoimaongelmilla on heijastusvaikutuksia koko Euroopan energiamarkkinoille.

Valtion omistama Electricite de France SA ilmoitti, että useampien sen reaktoreiden käynnistäminen kestää kauemmin, kun ne on pysäytetty. Katkosten odotetaan vähentävän tuotantoa 8 380 megawatilla, mikä vastaa lähes 14 prosenttia Ranskan koko ydinvoimakapasiteetista.

”Ranskassa vain puolet reaktoreista on käynnissä”, sanoi talousministeriössä työskentelevä Saksan valtiosihteeri Patrick Graichen.

Venäjän valtion omistama Gazprom ilmoitti, että elintärkeä Nord Stream 1 -kaasuputki suljetaan kolmen päivän huoltotoimenpiteiden ajaksi 31. elokuuta. On kuitenkin pelättävissä, että Venäjä ei käynnistä uudelleen kaasuvirtoja, jotka ovat jo vähentyneet noin 20 prosenttiin viime vuoden normaalista tasosta. Vaikka toimitukset palautuisivat, kaasun hinta voi epävarmuuden vuoksi nousta entisestään. Venäjä voi myös jatkossa toteuttaa ajoittaisia sulkemisia, jotka kiristävät Euroopan tilannetta entisestään.

Ranskassa sijaitsevan Pauluel 4 -reaktorin kuuden reaktorin suunniteltuja seisokkeja on jatkettu, ja uudesta seisokista ilmoitettiin. Tällaiset seisokit ovat joissakin tapauksissa kestäneet vain muutaman päivän, mutta toiset ovat kestäneet jopa kaksi kuukautta.

Ranskan ensi vuoden sähkön hinta nousi 880 euroon (879 dollariin) megawattitunnilta, mikä merkitsee 1 000 prosentin nousua vuoden takaiseen verrattuna. Ranskan energian hinnoille on kuitenkin asetettu yläraja, mikä tarkoittaa, että ranskalaiset loppukäyttäjät eivät ole toistaiseksi nähneet massiivisia korotuksia laskuissaan, vaan valtio maksaa erotuksen.

Euroopan maat ovat edelleen kriisitilassa ja etsivät keinoja vähentää sähkökustannuksia ja suojella kansalaisia nousevilta energialaskuilta. Perjantaina Britannia ilmoitti, että energialaskujen hintakattoa korotetaan 80 prosentilla. Miljoonien odotetaan nyt joutuvan maksamaan noin kolme kertaa korkeampia laskuja kuin viime talvena, mikä lisää taantuman todennäköisyyttä.

Lähde: Remix