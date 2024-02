Saksassa havaittiin pitkään kielletyn aineen lisääntyviä pitoisuuksia ihmisissä, myös lapsissa

Kemikaali aiheuttaa miesten hedelmättömyyttä.

Saksan liittovaltion ympäristövirasto (UBA) hälyttää havaittuaan ihmisissä korkeita pitoisuuksia kiellettyä pehmitinainetta – kemikaalia, jota lisätään materiaaliin, jotta se olisi joustavampaa ja vähemmän haurasta. Haitallisen aineen, joka on yhteydessä miesten hedelmättömyyteen sekä diabeteksen ja liikalihavuuden lisääntyneeseen riskiin, esiintyminen havaittiin osana meneillään olevaa kuudetta saksalaista ympäristötutkimusta, joka koskee terveyttä.

UBA:n toksikologi Marika Kolossa kertoi Die Weltille, että aineenvaihduntatuotetta MnHexP:tä oli tähän mennessä löydetty 28 prosentista virtsanäytteistä.

Pehmittimen di-n-heksyyliftalaatin (DnHexP) hajoamistuote MnHexP on ollut tiukasti säännelty vuodesta 2013 lähtien, ja se on suurelta osin kielletty Euroopan unionissa. Se löydettiin ihmisistä ensimmäisen kerran vuonna 2023.

”Tällaista ainetta ei saisi löytyä elimistöstä – ja nyt me löydämme sitä. Se on suuri ongelma”, Kolossa sanoi.

Pehmittimen alkuperä on toistaiseksi tuntematon. Julkisuuteen tulleet tulokset ovat peräisin Nordrhein-Westfalenissa otettujen näytteiden tutkimuksesta.

”Tämä on todellinen salapoliisitarina. Teemme nyt täydellisen tutkimuksen Saksassa”, Kolossa sanoi.

Saksan virasto tekee tiivistä yhteistyötä myös EU:n viranomaisten kanssa.

Vaikuttaa miespuolisten sikiöiden lisääntymiselimiin

Kolossa selitti, että eläinkokeissa aineenvaihduntatuotteen on osoitettu olevan haitallinen lisääntymiselle. Se vaikuttaa pääasiassa kohdussa olevien miespuolisten sikiöiden lisääntymiselimiin, mutta eläinkokeet osoittivat myös, että aikuisilla se voi lisätä diabeteksen, verenpainetaudin ja lihavuuden riskiä. Yksittäisistä ihmisistä on löydetty pitoisuuksia, ”jotka ovat niin korkeita, ettei terveysriskiä voida sulkea pois”, Kolossa lisäsi.

Kemia-asiantuntija Lars Tietjen UBA:sta sanoi, että vaikka DnHexP on ollut EU:ssa jo vuosia lähes kokonaan kielletty, ainetta voi edelleen löytyä EU:sta tuontituotteista ja vanhoista EU:ssa valmistetuista tuotteista.

”Minulla ei ole tietoa suuremmista jalostetuista määristä, mutta sitä ei voi sulkea pois”, hän varoitti.

Osana Nordrhein-Westfalenissa meneillään olevaa tutkimusta Nordrhein-Westfalenin osavaltion luonto-, ympäristö- ja kuluttajansuojaviraston (Lanuv) asiantuntijat tutkivat takautuvasti päiväkotilasten vanhoja virtsanäytteitä. He havaitsivat, että vuosien 2017 ja 2021 välillä MnHeP:n saastuttamien näytteiden osuus kasvoi 26 prosentista 61 prosenttiin. Lanuv totesi lausunnossaan, että syy tähän on täysin epäselvä.

Lanuvin mukaan pehmitin DnHexP on vuodesta 2013 lähtien ollut Euroopan unionissa listattuna erityistä huolta aiheuttavana aineena. Sitä ei enää saa käyttää ainesosana kosmeettisissa valmisteissa, elintarvikekontaktimateriaaleissa tai leluissa.

Vaikka syntyvyys Euroopassa on laskenut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, on epäselvää, mikä on ei-toivotun hedelmättömyyden merkitys. Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi hiljattain pitämässään puheessa, että nykyään joka neljäs ranskalaispari, joka haluaa lapsia, ei voi tulla raskaaksi.

Hedelmällisyysluku yhteensä (syntyneet naista kohti) – Euroopan unioni:

Vuonna 1992 tehdyssä meta-analyysissä (jossa arvioitiin aiempia tutkimuksia) todettiin, että siittiöiden määrä on vähentynyt merkittävästi Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Australiassa viimeisten 50 vuoden aikana, mutta ei vastaavaa vähenemistä muissa kuin länsimaissa.

Tuoreemmassa, vuonna 2017 tehdyssä meta-analyysissä todettiin, että keskimääräinen siittiöiden määrä laski yleisesti 32,5 prosenttia, ja todettiin, että vaikka ”ympäristö- tai elämäntapatekijöillä, kuten ammatillisilla ja ympäristöaltistuksilla, lääkkeillä ja sukupuolitaudeilla” voi olla vaikutusta, todelliset syyt ja niiden yhteys siittiöiden pitoisuuden laskuun Euroopan väestössä viimeisten 50 vuoden aikana on vielä selvittämättä.

Lähde: European Conservative